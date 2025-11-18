台股崩691點 金管會：監理官不對股市發表評論

台股今（18日）終場大跌691.19點、跌幅2.52％，收於2萬6756.12點。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股今（18日）終場大跌691.19點、跌幅2.52％，收於2萬6756.12點。針對今日台股表現，金管會證期局副局長高晶萍表示，今天包括日本及韓國股市也跌不少，台股跌幅大概就是介於中間，且低於日韓，目前台灣基本面穩定，金管會持續關注國際股市變化；她也重申強調，「監理官不對股市發表評論」。

首先，亞股比較：台股11月18日收盤指數為26756.12點收盤，下跌691.19點，跌幅2.52%，成交量約6403.94億元，同時段（截至下午13:30） 亞洲主要股市狀況，新加坡跌0.48%，上海跌0.83%，香港跌1.67%，日本跌2.81%，韓國跌3.08%。

其次，就基本面數據來看，截至10月底本益比約23.32倍，現金殖利率達2.35% （加計股票股利為2.43%），國內上市櫃公司114年截至10月底累計營收約40.09兆元，較去年同期增加12.51%。整戶擔保維持率數字：截至今年11月17日，信用交易之整戶擔保維持率為176.92%。

根據證交所網站統計，外資及陸資（不含外資自營商） 今年11月18日買進金額約2145.62億元、賣出金額約2631億元、買賣差額約-485.38億元。

