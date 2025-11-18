季辛格指台灣晶片業最大危險是「這項」 台灣獨特性全球唯一

前英特爾執行長季辛格訪台，他表示，台灣擁有強大的製造業實力，但能源供應緊張。（中央社）

〔財經頻道／綜合報導〕前英特爾執行長季辛格訪台，他在週二（18日）表示，台灣擁有強大的製造業實力，但能源供應緊張，足以證明將更多半導體生產轉移到美國是合理。

季辛格表示，台灣沒有能力建立有韌性的能源供應鏈，他警告，這一弱點使台灣的晶片產業處於非常危險的狀態。

請繼續往下閱讀...

他表示，加強供應鏈韌性，包括台積電在美國的投資，將有利於全球半導體生態系統。

儘管面臨這些挑戰，季辛格表示，台灣的製造業優勢意味著它不應因美國潛在的關稅而氣餒。

他說：「沒有任何地方能像台灣一樣，你可以在早餐時產生一個想法，午餐時就能做出原型，晚餐時就能開始生產，這只有在台灣做得到」，所以他「感謝台灣，將加速未來的運算時代。」

季辛格是以美國矽谷深科技創投Playground Global合夥人身分訪台，這次與聯合創始人、矽谷硬體投資人Peter Barrett，帶著7家新創公司拜訪台灣硬體供應鏈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法