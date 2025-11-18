中國遊客赴日「團滅」激增 這國漁翁得利變成熱搜第一

中國媒體報導，近期中國多家旅行社遭遇大量赴日旅行團取消潮。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕中日關係持續緊張，日本新任首相高市早苗近期發表暗示「台灣干預」的言論更是火上澆油，據報導，中國取消赴日旅行的人數激增。同時，韓國已超越日本，成為中國遊客最熱門的海外旅遊目的地，並受益於中日衝突帶來的負面影響。

據中國媒體18日報導，近期中國多家旅行社遭遇大量赴日旅行團取消潮。旅客持續申請取消和退款。一位北京旅行社代表說：「週末之前取消的團並不多，但一天之內就大幅增加。」

另一位上海旅行社代表表示：「赴日旅行團預訂中，60%已被取消。」中國政府於14日（週五）開始實施類似於全面「日韓限制令」的措施，包括建議公民避免前往日本。

週末期間，赴日旅遊需求驟降，似乎正在轉向韓國。根據中國旅遊平台「去哪裡」17日發布的數據顯示，上週末（15日至16日），韓國成為中國遊客最熱門的旅遊目的地。此前日本一直是熱門目的地，但韓國已超越日本。

在此期間，韓國在國際機票購買量方面位居榜首，韓國（首爾）的搜尋量也位居第一。泰國、香港、馬來西亞、新加坡、越南和印尼緊隨其後。

