凱基金孫公司爆員工涉詐騙匯出700萬美元，金管會進行調查。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕凱基金孫公司驚爆員工勾結詐團，盜取700萬美元匯出海外。金管會銀行局表示，凱基金控在十一月三日已向銀行局通報「重大偶發事件」，根據規定，已在七個營業日內，把相關報告送過來；該公司已經向刑事警察局報案，檢調也在調查中，金管會將根據函報調查處理情形，依照行政程序處理。

媒體報導，凱基金控子公司中華開發資本旗下的「中華開發資本管理顧問」，在11月初遭某女員工涉及鑽漏洞，捲款千萬美元；檢警初步查出，該女員工可能遭到「假檢警」話術詐騙，不但自己被騙走約500萬元，還移轉公司約千萬美元，她聲稱自己也是受害者，目前已遭羈押。

請繼續往下閱讀...

針對本案相關涉案情況及相關處理流程，銀行局副局長王允中表示，目前正在釐清案情中，基於「偵查不公開原則」，金管會不方便對外說明，同樣會根據調查報告做行政處理；至於金管會是否懲處相關人員，他表示，無論最後是否處理與否，都會包括在行政處理當中。

對此，凱基金今天回應，中華開發資本旗下子公司近日發現一名員工，涉嫌勾結詐騙集團進行未經授權之匯款操作，移轉約7百餘萬美元，公司於第一時間發現異常後立即報警相關資料並已移交檢警偵辦。本案屬單一員工犯罪行為，事件由內部員工主動發現，未影響客戶權益，海外業務及各項營運皆維持正常。

公司強調，本次有賴警方及同業協助降低影響，未來將積極配合調查避免歹徒用同樣手法行使詐騙。

