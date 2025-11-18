鴻勁競拍1.3萬張全數拍出 得標總金額再破紀錄 得標均價達2030.37元

興櫃股王鴻勁（7769）昨日公開申購首日，就吸引超過7.3萬張的申購單。（圖取自官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃股王鴻勁（7769）不僅昨日公開申購首日，就吸引超過7.3萬張的申購單、凍結資金破千億元創下紀錄，根據證交所今日公告，鴻勁競拍結果揭曉，1萬3198張全數拍出，得標總金額也高達267.9億元，同樣創下新紀錄。

根據證交所公告，鴻勁於11月12日至14日辦理競拍，每股競拍底價為1196元，這次競拍合格張數達4萬702張，最高得標金額為2285元、最低得標金額為1930元，得標加權平均價格2030.37元。得標撥券時間為11月27日。

所以光是競拍，鴻勁也凍結市場資金約800億元，吸金能力驚人。

鴻勁今日興櫃股價逆勢上漲，終場收在2385元，所以即便是競拍最高價者，目前帳面也是獲利。由於承銷價1495元與市價有明顯落差，抽中一張鴻勁獲利可觀，由於鴻勁還有兩天公開申購期，預期還將吸引投資人爭相湧入。

鴻勁為半導體測試設備商，今年前三季營收210億元，淨利86.5億元，前三季每股稅後盈餘53.54元。預估今年毛利率目標為55~60%，淨利率目標35~40%。

鴻勁主要設備分類機（handler），在半導體晶片的測試設備中，扮演搭配愛德萬或是泰瑞達測試機角色，市佔率超過7成。

