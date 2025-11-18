輝達代表已拜會蔣萬安 遞投資意向書約農曆年前簽約

台北市長今（18）天跟輝達全球不動產副總裁Scott Ekman見面。（資料照，記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕美商輝達公司（NVIDIA）全球不動產副總裁Scott Ekman一行人，今（18 ）日正式拜會台北市長蔣萬安，並代表執行長黃仁勳向蔣萬安遞交營運總部選定T17、T18用地的書面投資意向，雙方也相約於農曆年前完成簽約程序，輝達落地台北再邁出關鍵一步。

台北市政府今天晚間以新聞稿說明輝達副總裁Scott Ekman一行人與蔣萬安會面的情形；蔣萬安表達歡迎，稱他們的到來如同久違的加州陽光。輝達方則向市府表示由衷的感謝，Ekman表示，很感謝市府每位keyman（關鍵人物），在這段時間總是配合時差，即使是在台北半夜時間，仍與輝達持續視訊、密切討論。

Ekman表示，接下來會與市府繼續熱線、加快後續投資計劃書與建築計畫的進程。雙方也就後續程序交換意見，相約於農曆年前完成簽約程序。

輝達預計在台北興建的首座海外營運總部，將延續美國總部星艦的概念，打造一座指標性的建物，希望能成為台北的新地標。蔣萬安表示，市府已成立跨局處的專案小組，後續將辦理專案設定地上權相關行政程序，讓輝達海外企業總部盡速興建並啟動營運。

會面尾聲，蔣市長送給Ekman副總裁一行特製的「T17、T18土地權狀造型悠遊卡」，Ekman回贈輝達吉祥物皮衣白熊玩偶。蔣萬安希望在輝達總部落成後，雙方能展開更全面且深入的合作，共同推動台北市智慧城市持續進步，相約很快再相見。

蔣萬安送Ekman一行特製的「T17、T18土地權狀造型悠遊卡」，Ekman回贈輝達吉祥物皮衣白熊玩偶。（台北市政府提供）

