規格超越同級約50萬元 福特Territory中型休旅車預接單價101.9萬元起

福特六和汽車導入國產化的全球戰略車款Ford Territory今天正式亮相，喊出配置規格超越同級車約50萬元，1.5T Per4mance Hybrid油電旗艦車型預接單價101.9萬元起（含舊換新及貨物稅減徵8萬元補助）。（福特六和提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕福特六和汽車導入國產化的全球戰略車款Ford Territory今天正式亮相，喊出配置規格超越同級車約50萬元，1.5T Per4mance Hybrid油電旗艦車型預接單價101.9萬元起（含舊換新及貨物稅減徵8萬元補助）。

福特六和汽車表示，全新的Ford Territory集結家庭買家最渴望的寬敞大空間，並揭露Ford全新1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電系統，擁有最大馬力245ps/扭力55.6kg-m的動力輸出，更具備20.0km/L平均油耗表現。

請繼續往下閱讀...

Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid 四電驅渦輪油電系統，以「原生油電工程」解決傳統油電車常見的動能疲乏、怠速空調送風、制動力不足或電池過熱動力限制等問題。

其配置規格超越同級車市值約50萬元，包含Level 2 Ford Co-Pilot360全方位智駕科技輔助系統、手機鑰匙2.0、雙前座通風電動座椅、雙12.3吋懸浮數位螢幕、Digital動態迎賓燈光秀、360°環景影像、足踢感應電動尾門，以及全景電動天窗等。

首度導入媲美豪華車的MyPaaK手機鑰匙2.0，透過藍牙連接車輛，手機瞬間變身第3把鑰匙，讓車主隨時掌握愛車，或分享鑰匙、提前冷房或暖房、開啟車窗、尋找車輛、預先解鎖尾門，甚至監控車況。

全車並採用超過65%超高強度鋼材，最高達1500MPa高強度硼鋼，搭配「八橫六縱」鋼骨工藝與360°環形結構，A柱至B柱採用高強度硼鋼，門框採熱成型高強度一體式設計，並結合航空級鋁擠型前防撞樑，優化撞擊能量傳散。

整車也通過Ford PASCAR嚴苛測試（模擬10年24萬公里）及Ford Trust-MarkTM全球標準認證，確保長年使用依然維持舒適與穩定，以及Ford不容妥協的動態穩定性的要求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法