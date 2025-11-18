再買新的就虧大了！專家點名4款「始終該買二手」的商品

《GOBankingRates》列出最值得買二手的物品，以及哪些東西絕對不該買二手。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國理財網站《GOBankingRates》報導，近年來，幾乎所有東西的價格總是在上漲，一些高單價商品如果購買二手的，不但能節省預算，也能以更低的成本買到自己想要的東西，在某些情況下可以省下不少錢，還不會犧牲商品的可靠性。但並非所有大宗商品都適合買二手，有些東西還是必須買全新的。《GOBankingRates》列出以下4款最值得買二手的物品，以及哪些東西絕對不該買二手。

以下為值得永遠買二手的商品

1.汽車：買車通常是僅次於買房的第二大支出，全新車雖然氣味迷人，但往往不值得額外的成本。你不需購買老爺車，入手「接近全新」的車款就能節省數千美元。根據Edmunds數據顯示，新車與3年車齡的「近新車」之間的平均價差約為1.7萬美元（約新台幣53萬元）。汽車評估和研究公司Kelley Blue Book指出，川普政府實施的關稅可能讓更多人改買二手車，推高市場價格，但即使如此，二手近新車的價格仍具優勢，且可靠性僅有極小差距。

請繼續往下閱讀...

2.健身器材：購買健身器材能有效節省健身房會費，並提供彈性，讓你能隨時運動，但如果買了又擱著不用，新器材就會變得昂貴，選擇二手能大幅省錢。例如，《紐約時報》報導，一台翻新過的Peloton健身腳踏車只要845美元（約新台幣2.6萬元），全新則要1445美元（約新台幣4.5萬元），省下41%。更好的是，部分廠商還提供90天保固與免費退貨。

3.大型家電：小型家電通常買新的較划算，但大型家電就不一定。《紐約時報》指出，新款內嵌式冰箱的價格通常很高，若購買二手則能省下一大筆。根據調查，一些二手家電店甚至能提供高達75%的折扣。

4.名牌包：例如愛馬仕柏金包對許多人而言是身份象徵，一個新品動輒10萬美元（約新台幣31萬元）起跳。有些人可能會抗拒買二手名牌，但其實能省下不少。根據統計，依照包款狀況、需求與稀有度，二手名牌包能省下30%到70%，如果包款看起來還像新的一樣，那不妨把差價放回自己口袋。

以下為不該買二手的商品

1.床墊：全新床墊不便宜，雖然買二手能省錢，但二手床墊可能藏有臭蟲、過敏原等問題，更好的做法是利用節日出手。調查指出，零售商在勞動節、黑色星期五等節日常提供10%或以上的折扣。

2.筆記型電腦：筆電是許多人不可或缺的工具，二手筆電價格雖然更便宜，《紐約時報》指出可省下數百美元，但可能導致效能不足、遊戲需求無法滿足，或更容易出現技術問題。與其買二手，不如等促銷活動、折扣或季末特價入手更划算。

3.安全設備：不論是腳踏車安全帽、嬰兒安全座椅，或其他安全用品，雖然二手能省錢，但可能付出更大的代價。例如嬰兒汽座可達上萬元，購買頂規不一定必要，但至少要買全新，因為二手安全座椅可能受損、無法提供應有保護，最好的方式仍是等促銷活動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法