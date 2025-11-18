中油再駁三接採購護航疑雲 程序符合法規、無護航特定廠商

中油駁斥三接採購案。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕針對媒體質疑三接一期（第三座液化天然氣接收站建港及圍堤造地新建工程）採購案的招標流程與公平性，中油嚴正澄清，全案採公開招標、適用最有利標並公開預算，招標文件明載「一次投標、不分段開標」，開標時亦依政府採購法同步公布標價，外界所稱「先開價格標再開技術標」不符事實。至於程序冗長被質疑「護航特定廠商」，中油指出，當時投標廠商曾向工程會提出陳情，工程會2019年3月29日召開諮詢會議後已確認相關程序並無不當。

中油表示，本案以最有利標決標，評選重點涵蓋技術、品質、功能、商業條款及價格等，價格並非唯一因素。依最有利標評選辦法規定，納入評比的價格權重應在20%至50%之間，本案經評選委員會審認，「報價完整性、合理性、正確性」的比重為20%，完全符合法規要求。

請繼續往下閱讀...

針對時程部分，中油指出，本案於2018年6月8日開標，經審標後在8月15日召開評選會選出最有利標廠商。但因替代方案環評尚未通過，決標須保留；其後環評於10月8日獲准，並在10月26日順利決標。中油強調，全案程序均符合法令，外界所稱護航情事並不成立。

中油重申，工程會已於2019年3月29日確認本案開標程序合法，包括開標時同步公布標價及因應環評審查延長標期等均無不當。中油表示，將持續配合政府能源轉型，全力推動三接（觀塘接收站）工程，期盼外界給予支持。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法