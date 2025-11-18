「雞蛋芬普尼事件」洗選蛋品協會：還好有噴印溯源碼政策

在彰化舉行的「洗選蛋品食農食安研討會」，產官學齊聚共推蛋品安全與溯源透明。（台灣精緻洗選蛋品協會提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣精緻洗選蛋品協會今（18）舉行「洗選蛋品食農食安研討會」，該協會理事長吳清德表示，最近社會關切之「雞蛋芬普尼事件」，屬個別來源問題，且歸功於國內生鮮雞蛋有完整的雞蛋溯源制度及措施，而能確保國人食的安全。

吳清德說，隨著政府推動雞蛋洗選與噴印溯源碼政策，消費者現已可透過官方溯源平台查詢每顆雞蛋的來源牧場、洗選廠、飼養方式及製造日期，生產資訊更加透明，顯著提升民眾對蛋品安全的信任感。

他強調，雞蛋洗選與噴印溯源碼政策不僅有助於強化國內蛋品品質管理，而不是只限定「飼養模式」的差異，將對「飼養環境用藥合法性」的正確使用加以注意。

今日研討會集結全台畜牧業界與學術界專家共同參與，展現產官學攜手推動蛋品安全的決心。會中安排多場專題演講，聚焦政府最新推出的農業補助政策、雞蛋洗選標準化推動策略，以及食品安全監管機制等議題，協助業者掌握政策脈動，提前布局未來產業發展方向。與會業者亦踴躍分享洗選蛋工廠實務經驗，針對設備升級、流程優化、標示制度與市場行銷等面向深入討論，凝聚產業共識。

