00940大換股 這檔DRAM股漲多慘遭刪除 新納入3檔金融股

證交所旗下指數公司今公告相關指數成分股調整，00940成分股10進10出。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕臺灣指數公司公布今日指數定期審核結果，其中由元大台灣價值高息ETF（00940）追蹤的臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數，新納入10檔成分股、剔除10檔舊成分股，成分股納入和刪除之變動將自11月19日起生效。

本次成分股新增10檔包括中興電（1513）、金寶（2312）、仁寶（2324）、彰銀（2801）、元大金（2885）、永豐金（2890）、統一超（2912）、信邦（3023）、瀚宇博（5469）、廣明（6188）。

請繼續往下閱讀...

被刪除的10檔包括東元（1504）、陽明（2609）、兆豐金（2886）、順達（3211）、京鼎（3413）、日月光投控（3711）、天鈺（4961）、頎邦（6147）、帆宣（6196）、群聯（8299）。

指數公司表示，指數定期審核生效日（含）起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在5個交易日內調整。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法