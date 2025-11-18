三大電信旗下影音平台雙11傳捷報 訂閱戶大增

遠傳friDay影音雙11優惠活動銷售業績較去年成長1.6倍。（遠傳提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕三大電信旗下影音平台今年雙11傳出捷報，不僅不少節目、影劇、演唱會等收視率亮眼，訂閱戶更是大增。

中華電信指出，雙11年度盛典推出「雙11輕鬆購」長天數優惠方案，帶動Hami Video促案訂閱數翻倍成長，同時訂閱影劇館+ 、電視運動館兩館的客戶數成長近6倍，使用家庭成員功能的帳號數亦成長2.5倍，交出亮眼成績單。

中華電信指出，Hami Video獨家上架金鐘影后楊謹華最新台劇《看看你有多愛我》蟬聯2週戲劇類冠軍，以及獨家賣座強片《全知讀者視角》、《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》等精彩節目，帶動影劇館+ 訂戶收視比例高達90%；受惠於CPBL、MLB等經典賽事轉播，電視運動館不重複收視人數成長高達26%，整體收視時長提升37%；MLB場均收視人次亦較上月成長3.2倍。

台灣大哥大旗下串流平台 MyVideo 今年雙 11 也交出亮眼成績，年訂閱用戶數較上個月成長 3倍，成為平台年度最強檔的會員成長檔期之一。

台灣大指出，主要動能來自三項關鍵，首先是推出「年卡 888 元」限時優惠；其次同步上線多部台灣原創強檔，包括台灣大共同出品的話題影集《人浮於愛》以及監獄職人喜劇《監所男子囚生記》，有效拉升平台戲劇熱度；再加上MyVideo 強化「返利黑卡會員」尊榮體驗，提供電影專屬包場、限定活動邀請，以及《蔡依林》和《G-DRAGON》等大型演唱會的優先購票資格，進一步提高會員黏著度。

遠傳則指出，friDay影音雙11優惠活動銷售業績再創高峰，突破平台歷年同期紀錄，較去年成長1.6倍；新註冊會員也大幅增加超過2倍。

遠傳表示，今年遠傳friDay影音推出「360天送360天」方案，並加碼贈送限量「兔瓏造型手機支架」，掀起粉絲瘋搶熱潮，不到48小時即全數贈罄。有粉絲甚至留言因喜愛手機支架而購入雙11方案；不少會員也推薦遠傳friDay影音的韓、日劇與韓綜獨家內容，更盛讚翻譯品質勝過其他平台。

