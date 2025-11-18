日中緊張升級 日本向在中國留學生發出安全警告

日本教育大臣松本洋平表示，將發布通知，呼籲各方努力確保在中國的日本兒童、學生和交換生的安全。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕鑑於日本首相有關台灣潛在危機的言論引發北京方面的強烈反彈，日本提醒在中國的留學生注意安全 。

教育大臣松本洋平在11月18日的記者會上表示，他將發布通知，呼籲各方努力確保在中國的日本兒童、學生和交換生的安全。他說安全通知將於當天發布。

請繼續往下閱讀...

根據教育部統計，目前有3391名兒童和學生在中國的日本學校就讀。

截至2023財年，在中國留學的日本大學生人數為3133人；截至2022財年，在中國高校及其他院校就讀的日本學生人數為7078人。

松本提到了過去發生在中國日本學校的兒童遇襲傷亡事件，他說：「我們必須不惜一切代價避免這種情況發生。我們希望確保採取一​​切可能的措施。」

同時，針對中國政府呼籲公民慎重考慮赴日留學一事，松本表示：「我相信政府有其整體政策，我認為這個問題會在這個背景下進行討論。」

另外，日本駐中大使館於11月17日呼籲在華日本公民注意自身安全。

關於此事，內閣官房長官木原稔在11月18日的新聞發布會上表示：「根據近期當地媒體對日中關係的報道，我們已要求採取充分的安全措施。」

