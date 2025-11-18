今年臺中揭露19筆破億元預售案 11筆來自同一個

寶璽建設創辦人梁德煌指出，自家新推建案仍堅持百坪以上。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕即便豪宅限貸令超過10年門檻未調整，但豪宅市場仍有買盤，尤其臺中市今年單筆破1億元的預售建案、累積有19筆，其中有11筆來自同一個預售案。

根據內政部實價網最新揭露，臺中市19筆破億元預售揭露實價，有11筆來自「寶璽天讚」，而且頂樓戶每坪揭露單價約98萬元、貼近百萬元。

請繼續往下閱讀...

寶璽建設創辦人梁德煌指出，即便豪宅受政策影響，不少豪宅建案坪數縮水在百坪以內，但自家建案仍堅持100坪以上，其中最新推出的預售建案，坪數規劃在100至130坪，目前已賣掉超過20戶。

至於，為何要堅持百坪以上，梁德煌表示，當多數建商為求買氣順暢縮小推案坪數，也等於百坪以上的新案出現缺口，因此，這一類族群自然成為自家建案的潛在買家。

而「寶璽天讚」位於台中新市政中心，文心一路、惠文路口，基地面積1,212坪，預計興建地下6層，地上37層豪宅，總戶數112戶。

不過，未來推案方向也不排除找地興建百坪以下的建案，尤其鎖定60坪左右，可以與目前自家銷售中的預售建案有所區隔，不會出現自己打自己的情形。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法