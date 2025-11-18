德鴻看AI、雲端商機同步放大 12月中旬上櫃掛牌

德鴻將於12月中上櫃掛牌。圖右為董事長林宏興、左為總經理史習聖。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕雲端與客服服務廠商德鴻（6910）的雲端客服系統成功導入三大航空業客戶，今明年將逐步挹注營收，加上看好金融客服系統上雲商機，董事長林宏興也指出，雲端商機龐大，也有機會隨集團腳步前進日本市場，明後年營運正向；德鴻預計於12月中旬上櫃掛牌。

德鴻營運以客服服務為核心，並結合生成式AI開發新產品，具備產業稀缺的Voice AI語音智能技術與資料庫，協助金融、電信及航空業客戶進行數位轉型。該公司指出，AI產品今年的訂單達到三位數成長，未來有望持續提供強勁的營收動能。



德鴻第三季營收1.05億元，毛利率57.9%，稅後淨利1846萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.69元，前三季營收2.77億元，毛利率56.1%，稅後淨利4359萬元，每股稅後盈餘1.62元。

從今年前三季的產品組合來看，以專案營收佔49%最高、其次為維護收入佔32%、訂閱制的營收佔比19%，合計維護、訂閱制營收比重已經過半，持續向較為穩定的Recurring（訂閱及維護）的商模轉型，利於長期營運。

而從客戶產業佔比來看，今年前三季以金融業客戶佔比51%為大宗、航空業佔比29%、電信業佔比12%，其他產業則共佔比8％。德鴻表示，金融業法規嚴格，不過預期在遠距服務規範成熟、AI 合規框架明確的共振下，金融業將逐步由前導實驗（POC）階段轉入小規模實際運作，為規模化導入鋪路。

同時，德鴻的全球化布局亦積極展開，藉由與全球性大客戶（如航空公司）的合作，將服務範圍從台灣延伸到全球的服務中心，作為擴展國際市場的穩健起點；此外，目前中國市場營收佔總體的20%，以當地保險業客戶為主。

