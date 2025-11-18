評羅唯仁事件》梁孟松事件重演？台積電如臨大敵慎重處理

台積電（2330）前資深副總經理羅唯仁退休後轉戰英特爾（Intel），且退休前，他要求部屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14奈米及以下的最先進製程技術相關機密資料帶走。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體業界傳出，護國神山台積電（2330）前資深副總經理羅唯仁退休後轉戰英特爾（Intel），且退休前，他要求部屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14奈米及以下的最先進製程技術相關機密資料帶走，台積電正蒐證中，準備對他有所動作。台積電已退休一位研發高階主管認為，若此事屬實，羅的行為就太不當了，這就像「去人家家裏作客，臨走卻沒有徵求主人同意，就把主人家的收藏打包帶走，這怎麼可以呢？」。

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁曾在英特爾待了18年，經歷英特爾輝煌時期，後來他回到台灣，於2004年加入台積電，與台積電一路成長並壯大到領先地位，甫於今年7月底以75歲高齡退休，但10月底卻傳出他回鍋老東家、同時也是台積電競爭對手英特爾（Intel）任研發副總，掌管研發到落地量產前的先進設備暨模組發展領域。但英特爾不回應傳言，未予證實震撼半導體業界。

但最令人不可思議的是，業界傳出羅唯仁退休前，動用本身高階主管職權，要求部屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14奈米及以下的最先進製程技術相關機密資料帶走，台積電正蒐證中，準備對他有所動作，會不會比照先前三位工程師涉嫌竊取國家核心關鍵技術，以違反國安法辦理，還有待觀察。

台積電已退休一位研發高階主管認為，他退休有簽18個月的競業禁止合約，也完全沒有帶走屬於公司任何資料，羅的傳聞若屬實，那他的行為就太不當了，這位退休高階主管形容，就像「去人家家裏作客，臨走卻沒有徵求主人同意，就把主人家的收藏打包帶走，這怎麼可以？」。

梁孟松1992年進入台積電即展現強勁研發實力，最高職位為資深研發處長，但2009年卻是黯然離開，之後到清大任教一學期，接著至韓國成均館大學任教，2011年2月競業禁止期間屆滿後，7月接下三星晶圓代工副總經理及技術長。

台積電過往曾對研發主管梁孟松提告過，梁孟松事件曾喧騰一時，引發社會高度關注。2009年，梁孟松因升遷不如意，離開服務17年的台積電，他先到清大任教一學期後，前往韓國成均館大學任教，2011年2月與台積電的競業禁止期滿後，他領到履約股票後，同年7月就前往三星擔任研發部副總，幫助三星製程躍進到14奈米，並拿到蘋果處理器訂單，台積電認為梁孟松洩露營業秘密給競爭對手，對梁孟松提告。

台積電與梁孟松纏訟將近4年，最高法院判決台積電勝訴，梁孟松在2015年12月31日前禁止到三星工作，且不得洩露台積電的營業秘密及研發部門人員名單，防止惡意挖角，也為洩密事件畫下句點。業界認為，梁孟松後來又到中芯，從韓企到中企，事件背景跟業界傳聞的羅唯仁、美企英特爾迥然不同，若蒐證屬實，非常考驗台積電處理智慧。

