GMI攜輝達擬在桃園蓋AI資料中心 但16MW已超過台電核供上限

2025/11/18 16:44

台電對桃園以北AI資料中心核供條件不變。（記者林菁樺攝）台電對桃園以北AI資料中心核供條件不變。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕路透報導，總部設在美國的雲端服務供應商GMI Cloud 17日宣佈，將在輝達支持下，在台灣興建一座價值5億美元（155.8億台幣）的人工智慧（AI）資料中心，預計2026年3月啟用；但傳出該AI資料中心將設在桃園，且達16MW，與現行台電核供條件不符；台電也重申，目前5MW限制條件不變。

根據外電報導，該資料中心將採用輝達最新的Blackwell GB300晶片，GMI Cloud創辦人兼執行長葉威延（Alex Yeh）表示，與輝達合作的該計畫一旦全面投入營運，預估總合約價可達10億美元（311.6億台幣）。首批客戶除輝達外，還包括趨勢科技、緯創、華電通、VAST Data與東元等。

針對台灣能源問題，他指出，台灣需要更多資料中心，作為支持其AI發展的「戰略資產」。他補充，台灣的電力挑戰是可以補救的。

事實上，台電因為桃園以北有若干地區面臨電網瓶頸，即使台電正積極進行許多電網改善工程，但針對桃園以北地區仍不再核供5MW以上資料中心。

GMI有意在桃園設置16MWAI資料中心，台電回應，基於用戶申請用電投資計畫等，不評論個案，但台電重申，5MW限制條件不變，仍鼓勵優先到有充沛再生能源的中南部設置資料中心等。

