Google執行長皮查伊：AI泡沫破裂 每家公司都難逃一劫

〔編譯盧永山／綜合報導〕搜尋引擎巨擘Google母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）18日接受英國廣播公司（BBC）訪問時警告，如果人工智慧（AI）泡沫破裂，每家公司都會受到影響。

皮查伊指出，儘管AI投資成長是個「非凡的時刻」，但當前的AI熱潮存在一些「非理性」（irrationality）。最近幾個月，AI科技公司的股價飆升，各公司紛紛在這個蓬勃發展的產業投入巨資，引發矽谷內外對泡沫的擔憂。

當被問及Google能否免受AI泡沫破裂的影響時，皮查伊表示，該公司能夠承受住這場潛在的風暴，卻同時發出警告說，「我認為沒有哪家公司能倖免，包括我們自己」。隨著Alphabet對抵禦聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI威脅的能力越來越有信心，該公司股價在7個月內增加1倍，達到3.5兆美元。Alphabet致力於開發用於AI的專用超級晶片，與黃仁勳領導的輝達展開競爭，輝達日前市值首度突破5兆美元，為全球首見。

而隨著OpenAI的估值上升，一些分析師對圍繞該公司進行的1.4兆美元複雜交易網路表達懷疑，預計今年OpenAI今年的收入將不到計畫投資額的十分之一。

皮查伊對AI的評論與前美國聯準會（Fed）主席葛林斯潘在1996年對美股網路股發表的評論互相呼應。當時葛林斯潘警告，在網路泡沫時期和2000年股市崩盤前，市場存在「非理性的繁榮」。皮查伊說，在這樣的投資週期中，AI產業可能會「衝太快」（overshoot）。

皮查伊指出：「我們現在回顧一下網路的發展歷程，顯然當時存在大量的過度投資，但我們都不會質疑網路的意義深遠。我預計AI也會是如此，因此我認為，在這樣的時刻，既有理性的成分，也有非理性的成分。」

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）10月接受BBC訪問時也警告，對AI的投資可能會帶來回報，但投入該產業的一些資金可能會損失。

但皮查伊指出，Google擁有從晶片到YouTube數據，再到模型和前沿科學等一系列技術的「全端」獨特模式，因而更有能力因應AI市場的任何動盪。

