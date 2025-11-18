7天產檢假陪產檢假平均請不到6天 勞動部籲善用資源

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，受僱者依法提出產檢假、陪產檢及陪產假申請時，雇主不得拒絕。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕政府目前提供孕婦7天的有薪產檢假及有薪陪產檢及陪產假，但勞動部統計平均請假天數「不到6天」，今年以來，產檢及陪產檢假共補助孕婦7200多人次、陪產檢家屬1萬670人次，金額合計6000萬元。勞動部指出，勞工申請產檢假及陪產檢、陪產假雇主不得拒絕，但可向勞工保險局申請補助，因每年編列預算支應，提醒雇主記得提出申請。

勞動部為建構更友善的職場環境，自111年1月18日起，將有薪產檢假日數由5日增加為7日；有薪陪產假修正為有薪陪產檢及陪產假，也由5日增加2日共提供7日，給予育兒父母更多支持。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，受僱者依法提出產檢假、陪產檢及陪產假申請時，雇主不得拒絕。為了不增加雇主負擔，雇主在給付受僱者產檢假、陪產檢及陪產假的薪資後，在原本的5天之外的第6日、第7日部分，得向勞工保險局申請補助。

不過，根據勞動部調查，可請到7天的產檢假及陪產檢假，勞工平均請假天數不到6天，也就是說，幾乎未用到增加提供的2天額度，勞工回覆勞動部的問卷表示，是使用了「其他假別」請假。

黃琦雅指出，統計自111年1月18日開辦日起，至114年8月底止，產檢假薪資補助人數3萬4876人，補助金額8,822萬餘元；陪產檢及陪產假薪資補助人數4萬3920人，核付金額1億5482萬餘元。今年以來則補助產檢7200多人次、金額2000萬元，陪產檢1萬670人次、4000萬元。

勞動部強調，政府給予企業經濟支持，企業包容勞工照顧彈性需求，有利雇主留住成熟勞動力，而勞工照顧不離職，也能有助雇主留才緩解企業缺工問題。提醒雇主記得向勞保局申請補助，對於勞工的請假申請，也能給予支持。

