半夜肚子餓免驚 全聯小時達9間門市「24小時外送」神救援

全聯「小時達」擴大24小時服務版圖，即日起北、中、南六都小時達外送新增5家24小時服務門市，配合新門市上線，12/12前指定時段祭出「夜貓專屬優惠」，每單再享84折優惠。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕凌晨追劇突然想來點宵夜、零食？或是家中寶貝半夜臨時需要尿布、奶粉補給？全聯「小時達」擴大24小時服務版圖，即日起北、中、南六都小時達外送新增5家24小時服務門市，配合新門市上線，12/12前指定時段祭出「夜貓專屬優惠」，每單再享84折優惠。

全聯小時達24小時外送第一波率先從雙北地區起跑，包括大安延吉、中山吉林、萬華中華、新北市中和中安3間門市。

全聯小時達銷售數據顯示，夜間訂單需求強勁，佔整體訂單3成，顯示消費者夜間的消費情境非常多元，涵蓋夜貓族、夜班族，以及臨時有生活補給需求的家庭等廣泛客群。

其中人氣銷售商品包括：飲料、冷乳飲品類、麵製品（含泡麵）零食餅乾類，顯示夜間時段消費者傾向購買簡易烹調、可快速食用的商品。

即日起全聯小時達24小時外送服務擴及六都，新增桃園市桃園國際、新竹市新竹城北、台中市中市政、台南市台南林森、高雄市苓雅中正一等5家門市，讓消費者「全天候、隨時隨地、想買就買」。

配合小時達24小時外送門市擴及六都，12/12前5間全新24小時服務門市小時，每天22:00至早上08:00，單筆消費滿600元現折100元，夜貓族深夜下單省更多。

