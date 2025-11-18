竣邦-KY鎖定中高階產品 佈局專業工裝與多元應用

竣邦-KY管理層同步布局專業工裝與多元應用市場，並升級全球供應鏈管理與產業鏈整合效率。（竣邦-KY提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕運動與戶外機能布料設計廠竣邦-KY（4442）今天在法說會表示，公司已從過去專注先進機能布料市場，逐步拓展至中高階產品線，以維持穩定毛利率並追求更大規模成長。隨著運動與戶外品牌對機能服飾需求持續增加，公司也同步布局專業工裝與多元應用市場，並升級全球供應鏈管理與產業鏈整合效率，以因應市場快速變動，為短、中、長期營運奠定更穩固的成長基礎。

竣邦-KY執行長蕭志偉表示，公司近年積極擴大全球客戶版圖成果顯著，今年在運動、戶外領域的業務規模同步成長，同時持續拓展專業工裝與多元配件市場。透過與全球品牌共同開發新品、提升自主布料開發比重，使布料專案被採用的比率穩步提高，今年前三季開發專案中選率達36%，帶動整體接單深度與廣度持續擴大。

請繼續往下閱讀...

在供應鏈方面，竣邦-KY持續強化高效供應鏈管理，並擴大越南據點的承接能力，同時加大綠色紡織認證與永續材質研發投入，以因應全球服飾品牌對環保機能布料需求快速上升。蕭志偉說，由於永續材質與綠色製程已成為客戶採購趨勢，預期將成為未來營運維持優於產業成長的重要支撐。

蕭志偉提到，戶外主要品牌客戶去年因庫存調整造成基期偏低，今年回歸正常下單後銷售明顯回升；同時，竣邦-KY積極深化運動領域並切入專業工裝、袋包材料等市場，隨著新客戶與新專案陸續量產，第三季運動與其他領域營收分別年增14％與35％，貢獻比重分別為66％與9％，推動中長期動能逐步成形。

蕭志偉強調，公司以高附加價值機能布料開發為核心競爭力，與全球品牌共同開發的專案數量逐年增加，自主開發布料比重也持續擴大，可依據品牌識別、設計風格、功能性與手感需求提供整合性布料解決方案，提升合作黏著度。在供應鏈方面，公司針對品質、一致性、多樣化工法與交期精準度強化管理，優化整體營運效率，強化產品附加價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法