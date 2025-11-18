未滿65歲身故 繳的勞保會被充公嗎？一文帶你完整看懂！

許多勞工心裡都有個疑問：「如果未滿65歲就不幸身故，那自己這些年繳的勞保會不會全部被充公？」。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕許多勞工心裡都有個疑問：「如果未滿65歲就不幸身故，那自己這些年繳的勞保會不會全部被充公？」。其實，勞保會不會被充公，關鍵不在於是否滿65歲，而在於勞工在退保當下，是否已具備請領資格。

一、什麼情況下勞保會被充公？

通常勞工勞保被充公，請領不到錢的原因之一，就是勞工在還未具備勞保給付請領資格前，就退保了。

如果勞工在尚未具備任何給付資格的情況下就退勞保，之後又不幸身故，因勞工已不在保，之前所累積得勞保年資將無法請領，因此沒有死亡給付，家屬也無法拿到遺屬年金或一次給付。

二、哪些情況不會被充公？

大部分勞工其實不用擔心，只要符合以下任一條件，就能保障家屬領到給付。

1.持續加保中

勞工只要仍在勞保中，即使身故，也可由家屬領取死亡給付或遺屬年金（依資格而定），勞保年資不會消失。

2.退保時已具備請領資格

勞工在退保時已具備請領資格，包括擁有舊制年資、具備一次請領資格，或雖然只有新制年資但已滿60歲、取得老年給付資格。這2種情況即使勞工在退保後身故，家屬仍可領取相關給付，不會有充公問題。

總之，勞工只要退保時已具備請領資格或保持在勞保中，就不用擔心保費白繳、家屬拿不到給付，真正會被充公的是「未滿60歲、無舊制資格、又提前退保」的情況。

