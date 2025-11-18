冠星-KY越南廠達經濟規模 新客戶挹注明年營運柴火

冠星-KY董事長林錦茂看好明年營運優於今年。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕冠星-KY（4439）今天在法說會表示，公司營運落底後已明顯回升，關鍵動能來自越南廠利用率提升，並成功達到經濟規模，目前獲得多家國際品牌新客戶青睞，除了德系客戶運動休閒服飾訂單能見度長達半年，美系客戶下單力道持續成長，更可望取得日系客戶新單，使公司樂觀看待2026年展望。

管理層指出，為因應全球供應鏈區移與品牌端降低中國依賴的趨勢，冠星近年持續擴大越南投資，包括布料與成衣產能。越南廠在2025年月產量可達 200萬磅、利用率逼近九成，規模效益浮現後，不僅帶動毛利率改善，也讓新訂單量明顯上升，成為明年營運的主要柴火。

公司說明，集團現階段同步深耕歐、美市場，同時成功開發日本客戶，使區域風險進一步分散。觀察品牌端動態，原本在中國投產的訂單，正持續轉向東南亞，預期越南在未來數年的投資環境與需求都將維持向上，因此規劃 2026 年在現有基礎上再增加100萬磅月產量。

冠星-KY產品線以運動休閒棉混紡針織布為主，衛衣布占營收逾五成，並與Adidas合作近30年，在中國、柬埔寨及越南均有生產據點。除了越南廠以外，柬埔寨廠月產能約400至450萬磅，搭配公司建立的布料數位資料庫與3D模擬打樣技術，有助加快客戶選布及開發流程。

在客戶結構方面，公司與愛迪達、GAP、PUMA等既有核心客戶維持穩定合作，同時新客戶貢獻顯著。今年「其他客戶」營收占比由前年的16至17%提升至26%，其中新客戶A&F貢獻已達 8%。第二、三季為秋冬布料出貨高峰，第四季仍為傳統淡季，公司新廠初建時期的營運壓力低谷已過，營運軌跡正回到2021年的成長節奏。

展望2026年，公司將以三大動能驅動成長，包括既有客戶訂單需求續增、新開發客戶的穩定拉貨，以及越南廠擴產後的額外貢獻。關稅部分，公司表示品牌端已在過去一兩年調整至定價中，目前談價時已非主要變數；匯率則以美元為主，短期影響可控，除美國市場相對持平外，其他區域看法均轉向樂觀。

在毛利率方面，受惠越南廠產能利用率提升、規模經濟展開及新客戶挹注，公司預期明年整體毛利率將優於今年。股利政策方面，管理層重申，只要公司有獲利就會盡力回饋股東，歷年盈餘分配率多維持在五成以上，政策方向穩定。

