中鋼與日本專家交流 推動低碳金屬技術加速產業轉型

中鋼與金屬中心共同舉辦「第35屆臺日工程技術研討會－金屬組」研討會，金屬中心董事長劉嘉茹（左4）、中鋼技術部門副總經理劉宏義（右4）與東京科學大學名譽教授熊井真次（左2）、東北大學特聘教授長坂徹也（右3）、東京大學副校長小関敏彥（左3）、JSOL公司首席技術顧問山田隆（右2）、富士電機課長丸田悠理（右1）及Welcon公司社長鈴木裕（左1）等日本頂尖專家學者合影。（中鋼提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）今（18）日與金屬中心共同舉辦「第35屆臺日工程技術研討會—金屬組」，以「科技引領，永續新程」為主題，聚焦低碳金屬製程、節能技術與循環再生材料等議題，邀請東京科學大學、東北大學、東京大學，以及JSOL、日本富士電機、Welcon等日本頂尖學術與產業專家與會，與國內產學界進行技術分享與實務交流，強化台灣產業前瞻技術與產品開發能量。

金屬中心董事長劉嘉茹致詞指出，台灣正處於淨零轉型的重要關鍵期，循環經濟、金屬高值化、低碳製程及氫能應用是提升產業韌性的核心策略。此次邀請日本專家分享成果，結合金屬中心及中鋼在金屬材料研發上的能量，期望深化臺日合作，加速臺灣金屬產業轉型，邁向永續未來。

中鋼技術部門副總劉宏義則表示，全球氣候變遷及淨零排放趨勢，使鋼鐵產業轉型刻不容緩。中鋼正整合產官學研力量，積極投入低碳製程、循環利用與氫能研究。他期盼本次研討會不僅促進雙邊技術交流，也能開拓更多合作機會，共同推動臺灣產業永續發展。

研討會上午聚焦金屬材料領域，包括東京科學大學名譽教授熊井真次分享日本推動鋁材升級回收的技術進展；東北大學特聘教授長坂徹也解析鋁廢料回收再利用的挑戰與對策；東京大學副校長小関敏彦則探討航太零件成形技術的價值與未來趨勢；下午場次轉入節能技術議題。JSOL首席技術顧問山田隆介紹先進馬達與材料模擬整合的新進展；富士電機課長丸田悠理分享工業爐節能技術；Welcon社長鈴木裕則說明擴散接合技術及相關試驗評估方法。

中鋼近年積極推動節能減碳與智慧製造，並投入氫能冶金、碳捕捉再利用、能源管理等關鍵技術的研發。本次研討會中鋼技術團隊也與日本學者就電磁模擬、再生鋁材等主題進行深入討論，探索未來合作方向，透過本次全面交流強化與日本產學界的連結，將持續以創新技術驅動公司成長，為臺灣產業的轉型與永續發展奠定更堅實基礎。

