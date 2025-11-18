8年就能半退休？靠跑船賺本金、ETF滾利息 網直言：沒這麼簡單

網友發文分享，計劃通過跑船賺取高薪累積本金，再將其長期投資於ETF，大約8年就能半退休，示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕隨著現代人對財富自由和半退休生活的渴望，許多人開始探索不同的理財方式。網友發文分享，計劃通過跑船賺取高薪累積本金，再將其長期投資於ETF滾利息，如此一來大約8年就能存到足夠的資金進入半退休。貼文曝光後，掀起網友熱議。

網友昨日在PTT發文分享，過去幾年他透過看股版學習到一些觀點，比如「本金很重要」和「自己買股票不如放ETF」。因此他在大學讀到一半時，感到未來迷茫，決定轉去跑船相關的科系；並計畫未來從事船舶工作賺取本金，再把這些本金投入ETF，讓利息滾動增長，達成財務自由。他估算，若按照工作6個月、休息6個月的節奏，約8年後能夠賺到1千萬的本金，進而達到半退休狀態。

請繼續往下閱讀...

不過，儘管他每次向ChatGPT請教時都獲得肯定的回應，對自己的想法充滿信心，但他仍有些疑慮，擔心計劃中可能會出現問題。他也好奇，既然這樣的退休方法看起來這麼簡單，為什麼沒有更多人選擇這樣的方式？他坦言，雖然目前看不出有什麼明顯的缺陷，但仍擔心在實施過程中會遇到難以預測的困難。

貼文曝光後，許多網友直言事實沒有想像中那麼簡單，「跑船休息停國外的時候都跑去哪裡花錢？」、「跑船經歷一次生死交關，你就會想把錢花掉了」、「8年上船就是成本，時間跟青春是最貴的」、「休息的6個月都不安排娛樂或者犒賞自己的行程堅持8年也是很難的事情」、「越是壓力大的工作，要堅持就越反人性」。

另有不少人指出真正的難點在於能否長期堅持、不被外在因素動搖，「持續8年努力不懈、抗拒飆股誘惑=最難」、「etf也要抱的住8年欸，有人一天不沖，一下手就癢了怎麼會簡單？」、「推文當然是以你跑船沒問題的前提下來推斷，不過時間一長意外就多抱不住的比比皆是」、「跑到一半發現股市崩盤價值剩一半，你能忍住不跳船嗎」？

也有網友對ChatGPT的回應提出質疑，認為其反應並不夠客觀，「很多chatgpt都會討好使用者的想法，不用那麼認真」、「GPT幾乎不會否定，內部政策就是這樣」、「GPT會討好用戶喔，參考就好」、「GPT情緒加值都給很滿，不能完全相信」、「GPT都會迎合你的想法，然後說你好棒棒」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法