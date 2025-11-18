持續開發新產品+鞋材業務回溫 南寶看今、明年營收續創新高

持續開發新產品+鞋材業務回溫，南寶看今、明年營收持續創新高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到持續開發新產品，再加上鞋材業務明年可望回溫，化工股南寶樹脂（4766）執行長許明現於今日法人說明會時指出，在持續開發新產品與應用，拓展新客戶有成下，仍力拼今年營收再創新高，至於明年隨鞋材業務可望重回成長軌道，以及持續拓展新產品與應用下，營收可望持續創高，而日前處分彰化土地，他也說，由於還有相關程序進行中，預計將於明年首季入帳，處分利益約2.2億元。

南寶第三季營收59.1億元、稅後淨利5.99億元、每股稅後盈餘（EPS）4.97元，累計今年前三季營收172.7億元、EPS來到15.60元。許明現表示，面對匯率波動、美國對等關稅措施影響消費景氣等變數，今年營收持續成長的挑戰加大，所幸今年併入允德實業的營收下，仍力拼今年營收再創新高；同時，看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，他指出，今年8月底南寶與新應材、信紘科成立合資公司，投入半導體先進封裝用高階膠材市場，目前三方積極合作中，而南寶半導體和其他電子領域用膠營收佔營收約1-2%，相信這部分可成為未來新的成長動能。

在鞋材接著劑業務方面，許明現分析，目前觀察消費景氣轉趨保守，和過往同期相較客戶拉貨力道稍弱，不過，看好明年在匯率、關稅、消費景氣等變數逐漸減退下，期待回歸成長，南寶也會持續透過與品牌共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前進展順利，非台資鞋廠的訂單份額穩步提升，營收可望持續放大。

