攸泰衛星通訊攻客製方案 深耕三大類市場

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠攸泰科技（6928）持續精進整合式衛星解決方案，以硬體、通訊層級與系統等三大核心技術作為差異化基礎，從提供完整客製化能力，鎖定離岸平台、遠洋船舶、偏遠礦場與易受災害影響場域的基礎設施商機，深耕海事、能源與遠端工業市場。

攸泰表示，在高風險工業場域中，連線能力已從一般工具提升為維繫安全與營運的關鍵資產，需要即時且不中斷的通訊能力，以確保人員安全、維持生產與符合營運規範。然而，在離網或極端環境下，地面網路往往無法提供穩定訊號，特別是海事物流、油氣（陸上與離岸）、礦業、大型工程、能源與農業等產業，一旦斷線可能造成作業中斷、設備失效或安全事故。

攸泰觀察，目前既有的商用設備難以承受環境衝擊帶來的風險，無法長期部署。公司在硬體面結合旗下睿剛電訊（RuggON）的強固技術，設計能抵抗鹽分、濕氣、高溫、低溫與粉塵的工業設備。無論是長期處於高腐蝕性的海事環境，或在沙漠與極地的溫差條件下，均能維持穩定運作。針對船舶、重型車輛與鑽井平台等高震動作業場域，設備採用抗震結構、密封式連接器與工規元件，以降低維修頻率與使用風險。

在通訊層級，攸泰將美系銥星通訊（Iridium）等衛星通訊模組直接內建於終端裝置中，使設備能在極地、深海及偏遠地帶維持連線。依用途可調整頻寬，用於高畫質影像、感測器資料或控制訊號，並支援衛星與地面網路自動切換，以兼顧成本與效能。

在系統整合方面，攸泰釋出客製化軟體與應用服務，包括預測維護、遠端診斷與緊急通訊機制，並可將衛星通訊資料導入企業現有的ERP或SCADA系統，形成統一的IT/OT流程。攸泰同時導入邊緣運算與資料壓縮功能，使數據能在源頭先行處理與最佳化，減少衛星頻寬消耗並提升回應速度。

攸泰現已提供車載與船載平台、固定式與可攜式強固終端、OEM嵌入式模組、集中管理平台，以及長期客製維運服務，形成端到端的韌性通訊生態系。公司從市場需求發現，在極端場域中，需要具備長期部署能力與高可靠度的通訊架構，因此結合強固工程、衛星通訊與軟體整合的能力，協助客戶在任何地點與條件下維持不中斷的作業。

