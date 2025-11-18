調查：半導體、IT、造船等南韓出口強項 5年後將被中國超越

南韓一項調查顯示，南韓半導體、造船、資訊科技、石油化工、生物技術等十大「出口王牌」產業，5年後可能都會被中國全面反超。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓《中央日報》18日指出，由三星電子和SK海力士主導的「K-半導體」，正被素有中國「紅色存儲」三巨頭之稱的中芯國際（SMIC）、長江存儲科技（YMTC）和長鑫存儲技術（CXMT）步步緊逼，可能在5年內被超越，且不僅半導體，目前南韓尚具競爭優勢的造船、資訊科技（IT）、石油化工、生物技術等十大「出口王牌」產業，5年後可能都會被中國全面反超。

據報導，韓國經濟人協會（韓經協）17日宣布，其針對十大出口主力行業200家企業展開的「中美日韓競爭力現狀及前景調查」結果顯示，以2030年為分水嶺，南韓所有主力產業的競爭力都將落後於中國。本次調查涵蓋半導體、顯示器、鋼鐵、電氣電子、汽車（零部件）、通用機械、船舶、二次電池、石油化工（石油產品）、生物健康等10個產業。

報告顯示，若將當前南韓企業競爭力設為100，中國為102.2。雖不及美國（107.2），卻高於日本（93.5）。受訪企業預測，5年後中國企業競爭力將升至112.3，與美國（112.9）基本上持平。韓經協產業革新組組長柳盛元（音譯）分析，南韓企業競爭力已落後於中美兩國，5年後差距將進一步拉大。

具體來看，在十大支柱產業中，南韓（競爭力設為100）僅在半導體（中國99.3）、電氣電子（99）、船舶（96.7）、石油化工（96.5）、生物健康（89.2）等5個領域領先中國。然而，預計到2030年，中國半導體競爭力將躍升至107.1，且在電氣電子（113）、船舶（106.7）、石油化工（106.2）、生物健康（100.4）等所有產業中，中國都將實現反超。

這意味著，當前備受美國青睞的HD現代重工業、韓華海洋等造船企業的地位將同樣受到衝擊。中國排名前2的造船企業，中國船舶工業集團（CSSC）和中國船舶重工集團（CSIC）已於今年9月完成合併。合併公司在資產規模（約82兆韓圜）、年度營業利潤（約20兆韓圜）等各項指標上均居全球之首，壓倒性優勢明顯。

美國的追趕也不容小覷。目前，美國競爭力相較韓國落後的領域僅有鋼鐵（98.8）、船舶（90.8）、二次電池（89.5）。到2030年，美國鋼鐵競爭力將升至100.8，屆時南韓保持優勢的領域將縮減為船舶和二次電池兩項。柳盛元指出，決定企業競爭力的六大要素包括價格、生產率、政府支持、專業人才、核心技術和商品品牌。預計到2030年，中國將在全部領域超越南韓，美國則將在生產率之外的5個領域超越南韓國。

產業研究院高級研究委員李俊（音譯）強調，在美中激烈競爭的威脅下，韓國亟需制定以「生存」為目標的國家產業政策，必須在投資、監管、研發等全方面重塑產業結構，以高附加值產品生產為主導，並建立培養高端技術人才的制度體系。

