中媒興奮狠嗆日股走跌 慘遭中國股民痛罵：難道A股是紅的

中媒欣喜直呼日股受到中日關係惡化影響導致下跌，孰料被中國網友狠嗆怎不看看A股。中國A股示意圖。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕亞股今天（18日）全體表現低迷，中媒開心直呼日股受到中日關係惡化（指高市早苗「台灣有事」言論）、科技股拖累．日經225指數下跌逾3％，不過，中國股民看到消息後相當不滿，痛斥媒體怎不回頭看看A股也一片綠油油。

中國《紅星新聞》今中午興沖沖地在微博轉發消息，指稱日經225指數一度慘跌3.3％，對於中國A股今開盤後一路走跌隻字不提，目前上證指數、深證成指都跌逾1％。

從中國股票平台「同花順行情中心」可以看到，中國A股今天有1260支股票上漲、4123支下跌，讓股民陷入一片愁雲慘霧，因此在看到中媒欣喜指稱日股委靡後引發怒火，痛罵「難道我們是紅的嗎」、「別光看別人，回頭看一下小A」。

還有中國股民忍不住感嘆，從月線和週線來看，中媒這種行為可以說是「班上最後1名同學（A股）嘲諷第1名同學（日股）考了99分」；1名中國網友則表示日經先前已創歷史新高，從4月7日關稅風暴以來大漲超過60％，可以說是買日經賺大錢，這才能算是「正經市場」。

