台積電非戰之罪！外媒：AI遇到「這瓶頸」兩大台廠將佔最強地位

先進封裝技術提升了台積電的經濟效益。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕有人認為台積電成長速度放緩是人工智慧（AI）需求減弱的第一個跡象，但數據卻指向不同的事實。外媒The Motley Fool報導，人工智慧的需求成長速度超過了封裝產能，才造成目前產業瓶頸，台積電成長放緩只是數字上的假象。關鍵在於先進封裝技術，而非矽晶片材料，包括台灣廠商力成科技和日月光將會佔據最強的地位。

當台積電季度營收突破300億美元大關時，百分比成長就失去了意義。如今，每成長10%，就意味著超過30億美元的新業務收入。單憑規模就足以讓成長看起來比實際上還要小。分析師仍預計到2026年，成長率將維持在15%到20%以上，這表示需求依然超過供應。但這只是數字效應造成的錯覺，並非計算需求的真正轉變。

請繼續往下閱讀...

真正的限制因素並非晶片本身，而是後續的工序。如果說晶圓是一疊印刷好的書頁，那麼封裝就是將它們裝訂成一本完整的書，尤其是先進晶片封裝CoWoS。Meta Platforms、OpenAI、Alphabet以及所有訓練大型AI模型的公司都想要這款高級版晶片，因為它速度快、訪問速度快，而且永遠供不應求。

輝達、超微和客製化晶片團隊幾乎佔用了台積電的先進封裝產能，2025年的訂單已經排得滿檔，2026年的訂單也基本上都被預訂一空，客戶甚至已經預定了明年的產能。

造成供不應求的根本原因在於最終封裝階段的產能短缺，而非晶片本身的供應不足。

先進封裝技術也提升了台積電的經濟效益。業內人士估計，CoWoS和3DFabric的利潤率高於標準後端製程，因此，需求每向這些高端工序轉移，台積電每顆晶片的收益就會增加。客戶在系統層面感受到的稀缺性，也正是台積電利潤最高生產線提高產能利用率的原因。

在人工智慧驅動的市場中，產能瓶頸既是挑戰，也是台積電收入的主要來源。稀缺性也賦予了台積電強大的定價權。當最先進的封裝生產線排滿時，客戶會競相爭取優先權和更快的交貨週期，台積電則能從每個設計中獲得更多價值。

在人工智慧交付週期比價格更重要的市場中，產能本身就成為一種槓桿。正是這種限制因素導致交貨速度放緩，同時也增強了台積電對高端產品定價的能力，從而鞏固了其最先進封裝生產線的經濟效益。

分析師之所以看好台灣的力成科技，是因為該公司提供與CoWoS技術相近的封裝，良率可靠，交貨週期可預測，並且能夠以人工智慧客戶所需的速度可靠地擴展產能。

先進半導體商日月光也在為即將到來的需求激增做準備，它一直在擴展先進封裝和配套基礎設施，這體現其在圍繞台積電構建的封裝生態系統中扮演的更深層次的角色。

日月光之所以脫穎而出，是因為它是少數幾家擁有足夠規模和聲譽的公司之一，能夠在需求上升時迅速提升產能，為那些不直接依賴台積電生產線的環節增加產能。日月光近期的投資表明，整個生態系統都在圍繞著同一個AI需求瓶頸進行佈局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法