「友達智慧移動」整裝成軍 首戰CES 2026

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠友達（2409）宣布旗下新成立的子公司「友達智慧移動AUO Mobility Solutions」（AUO Mobility Solutions Corporation，以下簡稱AMSC）將於CES 2026首度亮相，以「Together, We Drive The New Era」為主題，展示其在智慧座艙解決方案的創新整合實力，推動智慧移動領域的多元演進，揭示移動革命新紀元。

AMSC是由友達智慧移動事業群與BHTC攜手成立，承襲友達於顯示技術研發與整合的深厚底蘊，以及BHTC在溫度控制與人機互動設計的專業能力，結合沉浸體驗、智慧體感、運算平台，打造「以人為核心」的創新移動體驗，並提供智慧座艙與移動解決方案，滿足全球OEM客戶與使用者的多元需求，共創新穎且差異化的座艙體驗。

友達指出，AI驅動汽車產業革新，消費者對移動空間的期待亦不斷提升。AMSC擁有20年車用人機介面領域的專業技術優勢，以及快速應變與落地的實戰經驗，將致力與OEM客戶緊密協作，從設計開發到量產交付，提供具彈性且可擴展的全方位支援，協助客戶加速開發、搶占市場先機。

為滿足自動駕駛、沉浸式座艙及即時感知等複雜的功能需求，本次展會中，AMSC將展示以Visual顯示人機介面、Computing車用運算平台、Connectivity智慧車聯網三大技術核心打造的智慧座艙解決方案。從顯示技術為起點，延伸至運算平台，並整合車聯網交互協同，構建軟體定義車輛的完整架構，讓座艙不再只是代步工具，而是每段旅程的延伸感受。

