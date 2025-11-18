Q3全球OLED顯示器出貨年增65%，華碩打敗三星奪冠。（友達提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕根據TrendForce最新研究，2025年第三季全球OLED顯示器（Monitor）出貨總量約為64.4萬台，季增12%，年成長率則高達65%。前兩名排名翻轉，台灣品牌華碩ASUS打敗韓國三星Samsung，奪下出貨冠軍，該市調機構也看好華碩在中高階市場站穩腳跟，明年出貨也可望登上全球第一。

TrendForce指出，OLED顯示器具備高畫質、廣色域、高對比、反應速度快等特性，且多數產品的刷新率高達240Hz以上，成功於高階電競市場引爆需求；加上面板廠、品牌廠積極行銷，預估2025全年出貨量將上看262萬台，年增率可望衝上84%。

請繼續往下閱讀...

在各品牌出貨上，第三季排名出現變化。其中，ASUS市占率上升至21.9%，首度拿下OLED顯示器單季出貨第一名。

TrendForce表示，ASUS產品線布局完整，除了廣受好評的ROG電競顯示器外，亦率先推出針對創作者的ProArt專業OLED系列，以及多款創新的攜帶型（Portable Monitor）與折疊雙螢幕監視器，滿足消費者不同需求。完整的產品策略與持續創新，奠定華碩在中高階市場的專業形象，預估其2025全年OLED顯示器出貨也將登上全球第一。

Samsung第三季以18%的市占位居全球第二，其2025年第一至第三季OLED顯示器出貨表現相對穩定，上半年主要集中於既有旗艦及主力產品，第三季後期啟動新機種量產與出貨，第四季擴大出貨規模與促銷，迎接年終銷售旺季，可望進一步提升整體出貨表現。

微星（MSI）的OLED顯示器出貨排名從2024年的第五名，至2025年前三季已爬升至第三名，顯示其產品策略有效打開市場知名度。MSI以逾20款中高階機種涵蓋不同價格帶，並專注於UHD高解析度型號的開發，以應對新世代顯示卡與3A遊戲對畫質的需求。此外，MSI亦配合最新面板技術，同步發布產品，為市場提供最新規格的產品體驗。

LGE第三季OLED顯示器市占率為12.9%，位居第四。其第二季出貨因生產地移轉而退至第五名，第三季完成轉廠並推出新品，排名上升至第四名。預期第四季LGE受惠於新品放量效應以及45吋產品強力促銷，市占率可望再打進第三名。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法