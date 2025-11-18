持續擴大產能 川湖二廠動土

川湖第二期廠房舉行動土典禮 ，典禮由川湖科技董事長林聰吉（左五）、川湖科技總經理 林淑珍（左六）、川湖科技執行副總經理 王俊強（左四）、行政院國科會南部科學園區管理局局長鄭秀絨（右六）、中鋼董事長黃建智（右四）、彰化銀行董事長 胡光華 （右五）、花旗銀行 董事長 暨台灣區總裁 張聖心（左三）、第一商業銀行總經理周朝崇（左一）、福邦證劵董事長 黃顯華（左二）、以及首次承包川湖二廠的豐譽聯合工程股份有限公司董事長謝佶燁 （右二）共同參與。（業者提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕伺服器滑軌大廠川湖（2059）17日舉行川湖新建二廠暨員工宿舍動土典禮，預計投入約10億元，包含員工宿舍、整合材料分條系統與智慧化生產製造系統、品質控管自動辨識系統，將建構一套完整的智慧化生產基地。而川湖美國廠預計2026年中旬正式量產、川湖二廠則預計2027年中旬，總計可增加70%產能。

川湖表示，配合公司迅速，籌畫許久的員工宿舍與新建二期廠房就此孕育而生，盼在外打拼的員工能有一個溫暖的居住地、不用再為租屋而困擾。

川湖新建二廠含員工宿舍與廠房面積約4500坪，連同一廠合計面積逾1萬坪，除了增加員工住宿安全外將整合材料分條系統與智慧化生產製造系統、品質控管自動辨識系統，可建構一套完整的智慧化生產基地，計畫完成後將增加掌控材料來源的彈性調度及自主分條生產與擴充組裝產能。

至於子公司川益一、二期合計近3.4萬坪，川湖說明，加上即將完工的美國廠，持續生產製造應用於傢俱與廚具及伺服器、網路通訊與雲端運算相關產品，共同為川湖集團的業務發展奠定發展基礎。

