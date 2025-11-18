根本是浪費錢！專家點名7項「習以為常卻不該接受」的支出

據《GOBankingRates》報導，專家建議，7項被許多中產階級視為「生活常態」的支出，其實值得重新檢視。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕是否和許多中產階級一樣，努力工作、仔細存錢，但帳戶裡的錢卻仍被各種零碎費用悄悄吞噬？美國理財網站《GOBankingRates》報導，很多看似不起眼的小錢累積起來，就像「被上千刀慢慢割」般讓收入不斷流失，但這些支出真的不可避免嗎？其實不然《GOBankingRates》訪問多位專家後指出，以下7項是許多中產階級視為「生活常態」的支出，其實值得重新檢視，甚至能大幅削減。

1.銀行手續費：銀行手續費累積起來可能會讓你不知不覺就花掉一大筆錢，因為很多費用金額都很小。據Axos Bank總裁Brian Swanson指出，多數人根本不知道自己一年到底付了多少手續費，「當客戶真正去看明細，都會被嚇到。」他強調問題出在消費者的慣性，懶得換銀行、懶得比價，於是被動接受老舊銀行模式。但隨著金融科技競爭加劇，消費者已不再被動，「現在的銀行費用透明度更高，願意比較的人可以省下不少錢。」

2.房產稅：財務顧問Taylor Kovar指出，多數民眾從未質疑過房產稅，但這筆「不可動搖」的支出，其實相當有機會被減免，他直言成功申請減稅，比加薪還容易。

3.抵押貸款利息：財務顧問Taylor Kovar表示，許多人簽了房貸後，十年不看一次，但利率、繳款頻率稍作調整，往往能「省掉整整一輛車的錢」。

4.保險費：許多人一待在同一家保險公司就是20年，但保費也一年比一年高。財務顧問建議，每6到12個月比一次價。以同樣保障、不同保險公司計算，差額往往令人瞠目。

5.物業管理費：許多中產階級會選擇有物業管理的社區，以為能換得秩序與設施。但專家Leslie Tayne指出，這筆費用往往高得不成比例。更重要的是你並不一定需要物業管理才能住在好社區，他說「沒有物業管理的社區，有時更自由、更省錢，也避免被迫遵守各種奇怪規範。」

6.汽車相關費用：多數家庭習慣一直換新車，於是車貸永遠還不完。專家認為，這幾乎是中產階級最具破壞性的財務習慣之一，他說「車子貶值快、維修貴，加上保險、停車、油錢，其實是個巨大的無底洞。」他建議開一台可靠的二手車比新車更省，家庭不一定每個人都需要一台車，若城市安全、便利，公共交通其實更划算。

7.悄悄被推進「較高稅率」：專家指出，中產階級最容易忽略的，是因通膨而升職加薪後，不知不覺被推到更高稅階。「扣除額與稅收抵免會在你沒注意到的地方默默消失，你的所得可能只上升一點，但稅金卻暴漲。」他說，多數客戶直到看到多年度的稅務預測圖時，才驚覺自己生活沒變，稅金卻翻倍。

