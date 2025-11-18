BBC揭中企蠶食英國軍用技術 李忠憲：台灣當年差點被賣掉

中國紫光在2015年宣佈要併購聯發科，成大教授李忠憲直言「台灣在當年差一點被賣掉」。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）新聞節目「廣角鏡（Panorama）」週一（17日）揭露，自本世紀以來，中國向英國企業和計劃投資數百億英鎊，其中一些投資讓中國獲得了軍事層級技術，相關消息一出引發關注，對此，成大教授李忠憲撰文表示，台灣十年前也面臨過同樣的處境，在當時「差一點被賣掉」。

《BBC》報導，英國晶片公司想像科技（Imagination Technologies）在2017年被總部位於美國加州的私募股權凱橋（Canyon Bridge）收購，凱橋只有一名投資人—奕泰資本，而奕泰資本的最大股東是隸屬中國國務院的中國國新（China Reform）。

公司被中資收購後，技術也就跟著被搬到中國去。報導中指出，想像科技前執行長布萊克（Ron Black）在2019年曾被召集到北京參加會議，會中被要求直接為中國國新工作，在他拒絕相關要求後，短短幾天就被解僱。

事件後，英國政府才驚覺國內的高科技是可以被「私人投資」名義整包搬走。英國政府通訊總部（GCHQ）前主任也坦言，「允許中國進入具戰略意義的科技產業，太自由了」。

李忠憲表示，十年前，台灣也差點重演這個悲劇。2015年到2016年，中國紫光時任董事長趙偉國宣佈要用天價併購聯發科（2454），入股台灣IC設計業。當時馬政府的經濟部長說了一句「IC 設計業賣給中國，樂觀其成！」到了蔡政府時期，林全內閣採「小額入股」。

李忠憲指出，IC設計是台灣半導體供應鏈最靈活、最具創新的那一段，人才密度最高、專利最多。將這一領域賣出取等同技術外流、產業主權消失。

文中提到，當年把這件事情炒熱、把政府逼到不能不重視的是一群「奇怪的公民」 ，他們自稱是「奇怪的遊說團體」，總共只有7個人，作為奇遊團一員的李忠憲坦言，這個團體人數少到讓他們自己都感到害怕，不過X說7個人就夠了，產業界高層、媒體人、教授，就開始打這場戰爭。

李忠憲表示，奇遊團將紫光的資金結構、國家資本背景、技術併吞路線圖，全部攤給社會看，然後中國可能會有的動作跟手段，這些預測和論述完全在英國想像科技得到驗證。論述、遊說、發動連署，中國收購海外科技企業不是商業行為，是戰略行為，而且趁機併吞台灣，《BBC》現在報導的內容，奇遊團早在10年前就示警過。

李忠憲指出，奇遊團一路盯著、一路喊、一路寫、一路公開辯論，加上連署反對，以及X冒險去見小英，最後紫光案胎死腹中。紫光併聯發科沒了，中國併購台灣IC設計的「想像」也沒了，台灣保住了整條半導體產鏈最珍貴那一段。十年時間過去，紫光自己倒了，台灣的聯發科現在市值正奔向全球前幾強。

李忠憲表示，現在《BBC》講的是當年成功阻止的未來，英國CEO被迫轉移技術、英國技術被搬走、英國政府事後後悔，這些情況都沒有出現在台灣。李忠憲強調，技術主權就是國家主權，半導體產業鏈，就是台灣國安的一部分。

