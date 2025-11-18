BBC驚爆：專保CIA、FBI探員的保險公司 曾遭「國家隊」背景中資收購

BBC最新調查報導揭露，中國正利用其龐大的經濟實力，對美國等西方國家的敏感產業進行戰略性投資與收購，引發各國對國家安全的普遍擔憂。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）報導，一家專為美國中央情報局（CIA）與聯邦調查局（FBI）探員提供責任保險的美國企業 「Wright USA」，曾在2015年被中國民營企業復星集團收購。這筆交易因涉及美國情報人員個資，引發美方關注，並成為後續美國收緊外資審查的重要案例之一。BBC 並引用最新資料，呈現中國過去20年以來的大規模海外投資動向。

根據BBC報導，Wright USA 專門為CIA、FBI及其他情報官員提供責任險。資深美國情報記者史坦（Jeff Stein）在2016年披露，該公司已被中國復星集團買下，且持有多名情報人員的個資，消息一出即吸引華府注意。美國財政部所屬的「外國投資審查委員會」（CFIUS）隨後介入審查，Wright USA 其後被轉售回美國買家。

BBC引述資料顯示，復星集團收購 Wright USA 的資金來自四家中國國有銀行，貸款金額約12億美元（約新台幣375億元），並透過開曼群島安排相關交易架構。

BBC指出，Wright USA案並非孤立事件。位於美國維吉尼亞州的研究機構 AidData 提供的新數據顯示，自2000年以來，中國在海外投入的國家資金規模達2.1兆美元，其中約一半流向美國、英國與德國等富裕國家。

AidData執行主任帕克斯（Brad Parks）表示，外界過去普遍以為中國資金主要流向開發中國家，但最新資料顯示，中國在已開發市場的資產收購規模相當龐大。

報導指出，部分投資以商業回報為目的，但另一些投入則與中國既有政策方向一致。10年前，中國提出「中國製造2025」計畫，設定包括電動車、半導體與高階製造等10項產業作為重點發展領域。

加州大學聖地牙哥分校「21 世紀中國中心」主任石宗瀚（Victor Shih）接受BBC訪問時指出，中國擁有全球規模最大的銀行體系，並在政府嚴格的資本管制下，能精準地將信貸引導至符合國家戰略的海外投資案。

