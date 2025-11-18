她為生病愛犬煮一鍋飯 意外闖出副業「年收3億元」親曝翻身心路

Kyla Sternlieb開啟副業如今「年賺超過3億」。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名愛狗女子因為一次替愛犬煮「清淡飲食」的經驗，意外開啟副業，人生出現轉折。如今，她所創辦的寵物保健品牌年營收已達1000萬美元（約新台幣3.12億元），成為寵物健康市場崛起的新勢力。

外媒報導，52歲的Kyla Sternlieb在創立副業時是一間募款公司的創辦人兼合夥人，協助非營利組織執行募款與董事會管理，她坦言，雖然喜歡這份工作，但始終覺得「少了一塊拼圖」。直到2012年，她的愛犬Ruffy生病，獸醫要求她回家煮最常見的「雞肉加白飯」飲食。

當天正值夏天，她抱著生病的Ruffy上車，卻完全沒有力氣再去採買食材。她說「我這才意識到獸醫經常建議飼主做這種食物，而且這真的很麻煩，尤其是當你既要照顧生病的狗狗」。就在那一刻，她萌生了市場缺口的想法，如果能有現成、乾淨、安全的清淡飲食產品，是否能替無數飼主減輕負擔？

她利用晚上和週末的時間仔細研究寵物市場，花了數月研究市場、競品、產品形式與寵物營養學，最終確認需求巨大。開啟副業初期花費成本不高，她參加展覽吸取想法、請律師協助商標查詢，並自行設計品牌名稱與Logo。她說，真正最有價值的資源，是「與其他企業主交流」，她所在的佛蒙特州雖然城鎮小，卻匯集許多知名品牌，使她能向前輩學習、甚至聘用他們。

然而，真正的挑戰在後頭。她以為清淡飲食就是一門生意，但很快發現，要成為大型連鎖與經銷商青睞的品牌，必須擁有完整、涵蓋貓狗的健康產品線，並且每年推出創新新品。如今，自己的品牌Under the Weather已擴展到軟嚼片、粉劑與凝膠等產品，涵蓋多種類別健康食品。

供應鏈挑戰也接踵而至。疫情導致雞肉、牛肉短缺；烏克蘭戰爭造成葵花油供應中斷；關稅拉高包材成本；甚至曾有一年南瓜歉收，讓她夜不能寐。她說，唯一能做的是密切觀察全球經濟，調整庫存，「提前預測混亂，而不是在混亂發生時才反應」。

品牌於2016年在奧蘭多全球寵物展正式亮相，之後每月營收持續成長，但所有收入都被再次投入公司。對Kyla Sternlieb來說，這不僅是創業，也是一項使命。如今，Under the Weather的年銷售額已達1000萬美元，並且「實現了顯著增長」。

對想創業的人，她給的建議是務實且直接，找到願意接受小訂單、並能跟著企業成長的製造商；並且若要在Amazon等電商平台銷售，一定要理解「重量與包裝尺寸」如何影響平台費用，並在產品設計階段就納入考量。

