他退休前「棄年薪1200萬元」工作轉職 不後悔原因曝

John Kaufmann辭掉年薪約40萬美元的高薪工作，轉而經營行動房屋公園。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名男子曾在大型律師事務所、四大會計師事務所擔任律師，以及在銀行擔任稅務律師，從事法律工作幾十年，然而，他決定辭掉年薪約40萬美元（約新台幣1247萬元）的工作，轉而經營行動房屋公園（mobile-home park）。雖然收入低於律師時期，但他表示，生活更自在，且感受到前所未有的成就感。

《商業內幕》報導，現年52歲的John Kaufmann回憶，從30歲到50出頭，他曾在法律與金融界叱吒風雲，每年收入約40萬美元，享有不少福利，對外，他光鮮亮麗；對內，他卻感到痛苦不堪，John Kaufmann說「薪水雖高，但總覺得少了什麼，工作時間極長，一天24小時、一週7天都處於待命狀態，無法觸摸、感受或看到工作的成果。」

1999年，他與妻子在布魯克林購買了一棟兩戶住宅，住樓下並出租樓上。他發現，處理房客與簡單維修的過程中，能立即看到工作的成果，讓他產生前所未有的滿足感，他回憶「房地產，可能是我的出路。」他於2013年在紐約中部買下第一個行動房屋公園作副業，並於2018年購買第二個公園，一年後，他徹底離開律師事務所，成為全職公園擁有者。

自此，他的人生與工作模式徹底改變。John Kaufmann指出，過去在律師事務所，他只是成千上萬員工之一；現在，他雖然每個公園都有現場經理，但自己是唯一的決策者與文書處理者，肩負法律、會計、資訊科技、清潔與行銷等角色。

他每天處理租約、審核房客申請、聘用律師、評估工程標案，甚至親自學會操作挖掘機，管理公園的大小事務。相比律師生涯，他說這份工作雖壓力大、風險高，但「每一分努力都能立即看到成果，也真切幫助到需要的人」。

在財務上，John Kaufmann承認，自己現在承擔更多風險，收入不穩定，但依然生活舒適。他說「平均一年，我的收入略高於一名高中校長，但沒有一年是平均的。」相比之下，律師雖高薪，卻充滿政治鬥爭與零和競爭，工作成就感有限。

他強調，轉換跑道後，他學到了前所未有的技能，也獲得了前所未有的自由與滿足感。「以前，我幫富裕客戶調度資金；現在，我提供乾淨、安全、可負擔的住房給真正需要的人，這種回報，比我在華爾街得到的任何東西都更有意義。」

