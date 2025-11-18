Whoscall：詐團已鎖定普發1萬 當心「這開頭」境外號碼

Whoscall強調，政府部會、郵局與銀行不會使用「+881」與其他境外國碼撥打電話，或要求驗證個資，更不會在電話中要求民眾提供身分驗證或指示轉帳。（Gogolook提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕近期「普發1萬元」補助成為全民焦點，完成登記的民眾從昨（18日）已可持提款卡至全台自動櫃員機（ATM）領現，24日起進一步開放郵局領現。Gogolook（6902） 今天表示，旗下數位防詐軟體Whoscall觀察，詐騙集團正透過「+881 」開頭的境外衛星系統，大量撥打假冒政府與郵局的詐騙電話。多以「補助入帳異常」、「冒用身分代領」、「郵局通知確認資料」等話術誘騙民眾提供個資。

Gogolook指出，多組「+881」開頭的境外號碼開始以「普發1萬元」為題材大量行騙，遭到用戶通報為詐騙。這些號碼普遍具有相似詐騙話術，包括自稱郵局或政府單位通知補助入帳、聲稱有人冒用身分代領補助、或以補助領取異常為理由要求民眾提供個資、驗證碼或進行網銀操作。部分詐騙甚至使用「+881」號碼假冒郵局人員，以增加可信度，並企圖營造急迫性，誘導民眾配合後續詐騙流程，騙取個資或金錢。

請繼續往下閱讀...

Whoscall強調，政府部會、郵局與銀行不會使用「+881」與其他境外國碼撥打電話，或要求驗證個資，更不會在電話中要求民眾提供身分驗證或指示轉帳，請民眾需認明官方網址或資訊。針對這些詐騙電話與相關手法，Whoscall 也鼓勵用戶更新App，並開啟首頁選號碼資料庫更新，以提升整體辨識率。Whoscall 將持續與各政府單位合作，協助民眾在詐騙趁勢而入時，提高防護力。」

當民眾遇到疑似詐騙內容時，除了在官方單位查證資訊，也可透過Whoscall的防詐功能「一鍵查」確認資訊。只需輸入電話號碼、連結或上傳疑似詐騙的截圖，Whoscall即能辨識內容來源並快速給予風險提示，大幅簡化操作步驟，提升查詢體驗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法