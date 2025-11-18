凱基金子公司內賊捲走3億 涉案女員工自稱被假檢警騙500萬

凱基金控子公司中華開發資本旗下的中華開發資本管理顧問，遭爆發生員工勾結詐團捲款事件。（凱基金控提供）

〔記者姚岳宏／台北報導〕凱基金控子公司中華開發資本旗下的中華開發資本管理顧問，本月初遭女員工鑽漏洞，捲款千萬美元（約新台幣3.11億元），檢警初步查出，該女員工疑被「假檢警」話術詐騙，不但自己被騙走約500萬元，還移轉公司約千萬美元，她聲稱自己也是受害者，目前女員工已遭羈押，新北地檢署還在調查釐清相關案情。

對此，凱基金聲明是由公司主動發現，該案為子公司中華開發資本旗下海外一間子公司、也就是金控孫公司員工的犯罪事件，該公司近日發現一名員工，涉嫌勾結詐騙集團進行「未經授權的匯款操作」，移轉約700餘萬美元（約新台幣2.17億元），公司於第一時間發現異常後，立即報警相關資料並已移交檢警偵辦。

據了解，本月初中華開發資本管理顧問向警方報案，指稱有女員工趁主管出國時，竊取主管金鑰，又利用同事帳號登入，多次轉帳將公司營運的千萬美元資金轉出到印尼。

由於公司內部通報異常大額交易，後查出是女員工所為，但女員工到案，卻稱是遭詐騙集團利用，對方利用假檢警方式，指稱女員工涉及洗錢，要凍結帳戶並要求監管，她因此落入陷阱，不但自己的錢被騙走，還涉捲走公司的1千萬元美元，據悉公司追回部分贓款，約損失7百萬美元。

這是首度發生詐騙集團利用金融業員工，盜取公司資金，凱基金強調，該案屬單一員工犯罪行為，而且是員工與詐騙集團勾結的預謀犯案，事件甫發生，隨即由內部員工主動發現、立即報案，未影響客戶權益，海外業務及各項營運皆維持正常。

凱基金表示，案發後，公司立即成立專案小組全面清查相關帳戶並對該名員工提出刑事告訴。凱基金強調，本次有賴警方及同業協助降低影響，未來將積極配合調查避免歹徒用同樣手法行使詐騙。

