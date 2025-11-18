新壽解約T17、T18又有意見？ 蔣萬安：照程序預計這週完成

台北市長蔣萬安今出席北市政府珍愛按摩服務坊開幕活動。（記者田裕華攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府與新光人壽解約北士科T17、T18，北市府原希望上週就能完成。不過，新壽董事會對協議文字以及交款程序有些意見，新壽要確認土地是給輝達才願合意解約。台北市長蔣萬安今（18日）受訪說，此案照規劃程序進行，預計這週完成解約。

副市長李四川今受訪說，新壽要求這塊土地是給輝達，他們才願意合意解約；而要簽訂專案設定地上權，輝達必須先要有投資計畫書，經市府審定後才能簽約，所以現階段要先取得輝達的意向書，希望新壽能夠儘速的跟市府簽解約的協議書。市府這週約了輝達的全球不動產副總裁，對方拜訪市長的同時，也會帶來投資的意向書。市府再把輝達的投資意向書給新壽，新壽董事會如果同意了，大概就會簽解約合約書。

蔣萬安說，目前就是照著已經規劃的程序來進行，預計這週可以跟新壽完成終止合約，取回土地後就依照程序來設定地上權給輝達。

