烤雞、熱狗套餐萬年不敗！美媒點名好市多15件「高品低價」必買好物1次看

烤雞、熱狗萬年不敗！美媒點名好市多15件「高品低價」必買好物1次看。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在食品雜貨價格居高不下，通膨似乎成了各大網站的焦點，儘管好市多（Costco） 幾乎可以出售任何商品，而且種類還在不斷擴充，但許多新會員真正看重的是食品雜貨、烘焙食品、熟食以及其他廚房必備品，外媒特別整理出1份5美元（約新台幣156元）以下值得買清單，而烤雞、熱狗等15件「高品低價」全在榜上。

《chowhound》報導，無論你是需要囤酒、為大型聚會準備美食、籌備公司野餐、為你的第1次高爾夫球之旅做好準備，在好市多皆找的到，而以下15件則是超值好物的日常用品、食品雜貨必備品，值得買起來囤貨。

請繼續往下閱讀...

1.Kirkland Signature 烤雞

從用於沙拉、義大利麵和三明治，到製作簡單的雞湯，烤雞已成為最受歡迎的省時備餐技巧之一，適合那些想做飯但又想更方便、更少清理工作的人。

Costco 的雞肉特別受歡迎，這並不奇怪，因為1隻3磅重的雞肉只要4.99美元。

1隻烤雞可以在冰箱裡保存4天，所以1隻烤雞加上1份凱撒沙拉包、一些三明治麵包捲和一些配菜或醬料，就可以做出好幾頓輕鬆自在（而且已經付過錢）的家常飯菜。

2.草莓

Costco 食品雜貨業務最令人驚訝之處在於其農產品的品質和種類，就連新鮮漿果等日常熱門商品也能享受到大型超市透過價格戰將優惠傳遞給顧客的策略。購買Costco草莓​的一個有力理由是其價格優勢：兩磅裝的草莓售價僅為3.99 美元，這與其他大多數當地連鎖超市的價格相比，優勢顯著。

3.Kirkland Signature 8盎司水 24瓶裝

這款水絕對是明智之選，而且價格一直穩定在4.99美元。Kirkland 的半品脫裝水瓶非常適合隨身攜帶。1箱小瓶裝水放在汽車後備箱裡非常節省空間，以備不時之需；放在食品儲藏室的角落裡也十分方便，以防惡劣天氣或停電。

4.Kirkland Signature 法國麵包 兩條裝

想用有限的預算做出烤雞法國三明治？太棒了！ Costco 這樣的大型超市就能輕鬆提供半打這樣的三明治，價格遠低於餐廳裡兩隻烤雞和兩條麵包的同類餐點，這只是一個食用建議，畢竟它是這份清單上最百搭的食材之一。而且，這種麵包口感紮實，麵團鬆軟，外皮酥脆厚實，售價僅4.99 美元。

唯一的缺點是，Kirkland Signature 法國麵包只有兩條1包，如果你1個人做飯或只為2個人準備，2條可能就太多了。不過，如果你要招待客人或為大家庭準備飯菜，它們就非常完美了。

5.Kirkland Signature 海鹽

海鹽和粗鹽看起來似乎都屬於同一類，但它們接觸食物後的風味卻截然不同。海鹽源自蒸發的海水，保留了一些天然礦物質，使其呈現出一種清澈明亮的色澤，能夠喚醒食物的鮮味。此外，海鹽的晶體形狀往往不規則，與粗鹽扁平的片狀顆粒相比，這種形狀賦予了海鹽更豐富的口感和更鮮明的風味層次。

Kirkland Signature品牌的這款海鹽，30盎司售價不到4美元，是Costco超市廚房必備的商品，特別是因為它在品質和價格之間達到了完美的平衡。這款海鹽結晶堅實，風味濃鬱，在烹飪和調味過程中不易碎裂，口感清爽而不刺激。許多海鹽價格虛高，但Kirkland Signature這款海鹽卻能以實惠的價格，帶來相同的明亮口感和礦物質風味，讓您輕鬆慷慨地使用。

6.帕帕皮塔餅

無論你是把它們捲起來做希臘烤肉捲餅，還是小心地切成兩半做皮塔餅口袋沙拉三明治，又或者直接撕開蘸著你最愛的地中海風味醬料吃，Papa Pita 的7英寸圓形皮塔餅都是不錯的選擇，在 Costco 每包售價約3美元，非常適合囤貨。它們看起來或許只是購物車裡一個不起眼的小物件，但卻是快速便捷製作午餐、晚餐、小吃和派對拼盤的秘密武器。

7.Kirkland Signature 碎紅辣椒

科克蘭（Kirkland）的碎紅辣椒每瓶10盎司售價不到5美元，無論是作為配料還是作為烹飪實驗的食材，都是絕佳之選。

想自己做辣椒油或辣蜂蜜嗎？這些辣椒碎就能幫你輕鬆搞定。我們特別喜歡用它來做烤雞的香辣檸檬醃料：將1個檸檬的汁和3分之1杯油攪拌均勻。然後加入1茶匙鹽、1茶匙蒜粉和1茶匙紅辣椒碎。將雞塊浸泡在這美味的醃料中，然後烤至完美，就能得到酸爽可口、令人垂涎的美味，你的客人一定會喜歡。

8.施密特老式漢堡麵包

那些熱衷於招待客人的主人都知道一件事：聚會時三明治必備食材用完絕對是派對上的一大敗筆。這包括調味品、餡料，尤其是麵包和捲餅。好市多（Costco）的施密特老式漢堡麵包，16個只要4美元多一點，非常適合在聚會前囤貨。

當然，它們非常適合用來烤漢堡，但也非常適合做肉醬三明治、雞肉或鮪魚沙拉、午餐肉三明治、迷你帕尼尼等等。如果剩下一些，也完全不用擔心。這些麵包非常適合用來製作自製麵包屑、麵包布丁甜點，或做成麵包丁或蒜蓉麵包。

9.香蕉

3磅香蕉只要2.26美元，Costco會員再也不用擔心鉀元素攝取不足了。對於忙碌的人來說，香蕉或許是最方便快速的早餐選擇，Costco新鮮香蕉也非常適合用來製作奶昔，搭配草莓、獼猴桃等其他水果和一些蛋白粉就更完美了。

如果香蕉不小心在檯面上變黃了，你還可以用它們做美味的香蕉麵包，既能拯救這些過熟的香蕉，又能讓你接下來1周都有早餐吃。

10.地瓜

Costco的紅薯價格僅為每磅1美元左右，對於每家每戶的傳統感恩節餐桌來說，這簡直是天賜之物。事實上，即使你淋滿棉花糖的紅薯砂鍋可能讓人難以相信，地瓜富含維生素A和C，以及錳等礦物質和抗氧化劑。所以，在日常配菜中加入簡單的紅薯，不僅能滿足你的味蕾，還能有益健康。

11.美食廣場熱狗

這就是Costco這家大型超市裡最划算的商品，堪稱所有特價商品之王。這款重達4分之1磅的巨型漢堡，附贈1瓶20盎司的可續杯軟飲，自1985年推出以來，價格一直維持在1.5美元。沒錯，40年來，它的價格從未改變。

12. Kirkland Signature 雞蛋 24 個裝

或許在所有選舉年中，沒有任何食物比雞蛋更能引發政治爭議。 2024年，雞蛋價格飆升，成為通貨膨脹猖獗和美國整體生活成本危機的典型代表。然而，在好市多，兩打雞蛋仍然只需4.69美元，所以會員們可以放心地打電話給朋友，為一大群人準備一頓豐盛的自製早午餐。

13.麥考密克蒔蘿泡菜香料

乍一看，McCormick's Grill Mates 蒔蘿泡菜調味料似乎只是調味料架上不起眼的小眾選擇，但它的實用性遠超大多數消費者的想像。這款調味料的主要用途是作為烤肉的醃料，而它在這方面也確實表現出色，能為烤雞、烤魚甚至烤香腸增添一層鮮美的風味。

不過，它也是炸薯條（無論是自製的還是冷凍的，都能增添濃鬱風味）的絕佳搭檔。對於那些想減少奶油用量的人來說，它也是爆米花的完美選擇，還能為任何蘸醬或調味汁帶來令人驚豔的層次感。

14. 1%牛奶 1加侖

家有挑食小孩的父母都知道，家裡常備牛奶是必須的。這不僅僅是為了讓孩子在吃飯時喝上1杯補充鈣和維生素D，或者早上澆在他們最愛的麥片裡。而且，牛奶最重要的用途（當然加在咖啡裡）也不只是它本身。

在好市多（Costco），每加侖牛奶的售價僅略高於2.5美元，如果你家有正在長身體的孩子（骨骼也在發育），這家大型超市絕對是囤貨的理想之選。我們這裡重點推薦的是1%低脂牛奶，但全脂、2%和脫脂牛奶的價格也相同。

15. 嘎啦蘋果

如果說每天1個蘋果能讓人遠離醫生，那麼1袋3磅裝、售價不到5美元的蘋果就能讓全家人保持健康，直到你下次去超市。 Costco的3磅裝嘎啦蘋果是我們購物車裡的常客，不僅因為它們健康，還因為它們是為你的熟食拼盤、隔夜燕麥或沙拉增添風味層次的完美食材。

嘎啦蘋果也非常適合烘焙，烘烤後會增添酸甜濃鬱的風味，是製作派和其他經典甜點的完美之選。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法