我簽PPH第8國 台以專利審查高速公路明年上路

臺以專利審查高速公路（PPH MOTTAINAI）及臺以智慧財產合作等二項備忘錄於17日由我國駐以色列大使李雅萍及駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅簽署。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台以專利審查高速公路（PPH MOTTAINAI）及臺以智慧財產合作等二項備忘錄於17日由我國駐以色列大使李雅萍及駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（Maya Yaron）在第15屆臺以經濟與技術合作會議中簽署，揭開臺灣與以色列在智慧財產合作交流的篇章。經濟部智慧局補充，這是我國第8個PPH合作夥伴。

經濟部說明，PPH是一項加速雙邊專利審查的制度，約可比一般審查平均審結時間快3倍。我國此次與以色列簽署PPH合作，是繼與美國、日本、西班牙、韓國、波蘭、加拿大及法國PPH合作後，第8個簽署PPH合作夥伴。

智慧局補充，臺以PPH計畫將於明年1月2日開始施行，未來臺以兩國可減少對相同發明專利申請案的重複審查，並有效運用彼此的檢索與審查結果，助益臺以兩國申請人可早日取得專利。

此次臺以兩國也簽署智慧財產合作備忘錄，未來雙方將致力資訊交換、專業人員交流、智慧財產意識推廣等合作議題；藉由以色列在軍事科技、網路安全、醫療、生物技術及人工智慧等各領域之尖端技術，結合臺灣的半導體及資通訊優勢，臺以兩國在智慧財產領域可深化合作關係。

智慧局向來以營造企業更友善的智慧財產保護制度為目標，此次臺以PPH及智慧財產合作備忘錄，是雙方務實合作基礎，可以預見兩國專利申請人可更快取得專利，有利企業之專利布局，更可結合兩國技術優勢，強強聯手，共創產業發展的新動能。

臺以PPH及臺以智慧財產合作等二項備忘錄昨在經濟部江文若政務次長、以色列經濟產業部貿易執委Roey Fisher、智慧局廖承威局長及以色列專利局Mordechay Sorek局長的見證下正式簽署。

