台股拉警報！急殺重挫逾500點摜破27000點。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕因美國聯準會12月降息可能大幅回落，AI科技股估值過高的陰影持續籠罩，美股跌跌不休，費城半導體昨日下跌1.55%，拖累亞股今日全面下挫，台股再遭拋售，台積電（2330）領跌，被動元件、部分PCB個股撐盤，加權指數早盤一度收斂跌幅，櫃買指數更奮力翻紅，然而10點半過後賣壓大舉出籠，台積電跌幅擴大，大跌逾2%，加權指數向下跳水急殺，重挫逾500點，摜破2萬7000點大關。

啟發投顧副總容逸燊分析，美股昨日早盤以記憶體族群引領開高，不過因本週將公布9月非農數據、以及輝達及零售巨頭財報，使得投資人趨於避險，VIX指數再攀高7%至22%，盤勢走低收跌，費半指數下跌1.55%，10年期公債利率下跌，比特幣跌破9.2萬美元。那斯達克跌勢輕微，主因波克夏揭露13F文件顯示，其Alphabet持股約43億美元，為該公司第十大股東，使Alphabet收漲約3%。

請繼續往下閱讀...

台股昨日開高後震盪小漲49點，外資雖小幅偏多，投信則大幅賣超近90億元，接近年底各路人馬都在結帳拚績效，短期修正將持續中，指數暫時2萬7000到2萬7800區間震盪，輝達財報過後若未能站穩2萬8000點，將由非AI類股接棒年底行情。昨日記憶體族群由華邦電（2344）撐盤，但其他個股再度出現賣壓，指標股仍視國際龍頭股表現，指數若持續區間震盪，強勢股也難免受影響，建議等待拉回機會布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法