美元續強！日圓再度破底、新台幣貶破31.2元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場對於聯準會（Fed）12月降息預期降溫下，美元持續走強，日圓兌美元匯率則再度破底，市場關注日本央行是否出面干預之際，新台幣兌美元匯率也維持緩貶走勢，今早貶破31.2元關卡，目前在31.19元附近震盪。

美政府重啟後，市場焦點轉向即將公布的各項經濟數據，尤其是就業市場報告，不過因為部分資料缺失，市場認為聯準會降息會更加審慎，目前市場對於12月降息甚至低於5成。

對降息預期降溫使美元續強，非美貨幣普遍承壓，其中，日圓匯率更在中日關係緊繃下，匯價再度破底，今早最低觸及155.36，外電報導，日本財務大臣片山昊月18日表示，對日圓波動「感到警戒」，市場密切關注日本是否再度出手干預。

日本上次進場干預是2024年7月，當時日元跌至約 161.96、創 38 年新低。

新台幣匯價今早反應美元強勢，以31.21元、貶值3分開出，隨台股下殺、日圓破底，早盤最低觸及31.235元，緩貶走勢不變。

上週台美發布匯率聯合聲明後，週一新台幣匯價一度市場升值預期下飆升逾1角，不過央行出手穩匯後，匯價由升轉貶，回到原有軌道內。

另外，韓元上週在匯價瀕臨金融海嘯低點之際，韓國央行與財政部商討制定匯率穩定措施，使韓元從低點回升至1447.77，惟今早又出現急貶走勢，目前已貶回1467附近。

