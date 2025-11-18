川普簽證政策引爆「留學寒冬」 ! 美海外新生數大減17％ 創近77年新低

川普簽證新政後，美國大學海外新生大跌17%。圖為南加大。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國大學正面臨史上最嚴峻的國際學生萎縮潮之一，這不僅使美國大學面臨巨額的學費損失，也恐將對美國社會造成深遠影響。據報導，在川普政府的強硬政策影響下，美國今年新入學的大學海外新生數量大減17%，創近1948年以來的最大跌幅。

專家指出，目前包括畢業後參加「選擇性實習訓練」（OPT）計畫的學生在內，全美國際學生總數約為117萬人，他們透過學費和其他消費為美國經濟貢獻了440億美元（約新台幣1.37兆元）。同時，STEM領域等高技能人才控出現斷層，將直接削弱美國長期創新能力與經濟成長動力。

NAFSA 首席執行長芬達（Fanta Aw）強調，這次下降幅度「很明顯且很嚴重」，而且研究生層面的損失尤為危險，因為這正是美國最仰賴外國人才的STEM重鎮。

報導指出，在美國大學國際新生數量下滑的許多因素中，高達96%的機構將原因歸咎於簽證申請問題，許多學生反映遭遇了審理延遲或直接拒簽。此外，超過3分之2的院校提到了旅行限制的影響。

除了直接的簽證障礙，許多學生即使拿到延後入學的錄取信，也可能最終轉往加拿大、英國、澳洲等更穩定的留學市場。同時，許多國際學生計劃畢業後申請的H-1B工作簽證也因前景不明朗，導致選擇美國為留學目的地時深思考量。

據傳，川普政府甚至曾洩漏一份「高等教育契約」草案，試圖將國際學生的比例上限定在總學生人數的15%。政府也對一些大學處以罰款並實施新規，並正與哈佛大學進行訴訟，試圖完全撤銷其招收國際學生的權利。

這波衰退也正在改變美國大學的招生與課程結構。威斯康辛大學麥迪遜分校商學院院長桑巴穆蒂爾（Vallabh Sambamurthy）透露，部分碩士專業（如商業分析）過去兩年的國際學生比例，已從70%直降至30%，原因之一是企業不願意聘請簽證身分可能變得更加不確定的國際畢業生。

美國大學國際生的結構也出現變化。2024-2025 學年，印度仍是美國最大來源國、高於30%，中國位居第二、為23%，韓國以不到4%的比例排名第3。值得注意的是，來自非洲迦納的學生數量增幅最大，較上一學年增加了37%、達到近1萬3000人，佔總數約1%。

