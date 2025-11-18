住豪宅卻連暖氣都捨不得開 ! 76歲婦人「1原因」活成隱形貧困 殘酷真相曝光

外表看似光鮮，錢包裡卻沒錢的「隱性貧窮」，正在日本社會深處蔓延。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多日本人退休後，雖擁有房產卻沒有多餘現金，僅靠著退休金過生活，以致陷入「有房卻入不敷出」的矛盾困境。在某些情況下，經濟極為拮据，但從這些老人家的住房條件或外表上很難看出，這種又被稱為「隱性貧窮」，正在日本社會深處蔓延。

日媒報導，位於東京1位76歲的滝本，獨自住在屋齡40年、土地面積達300平方米（台灣約90坪）的大房子裡，每月靠著約18萬日圓（約新台幣3.6萬元）的退休金與撫恤金過生活。在外人眼中，她的生活看似優雅又寬裕，因為百貨公司的業務會定期上門，帶來新款服飾與點心型錄讓選擇購買，每月消費約5-6萬日圓（約新台幣1-1.2萬元）。

但事實上，滝本的錢包裡常常只剩不到1000日圓（約新台幣201元），為節省電費、夏天只靠電扇、冬天抱著熱水袋過日子。儘管滝本曾鼓起勇氣表達「這個月經濟有點吃緊」，但感受到百貨業務員的反應後，她從此不敢再拒絕。

據報導，滝本丈夫所留下的遺產早已用罄，她的存款也見底。外人只看到她家門口那片漂亮庭院，卻看不到她深夜捂著被子取暖的寂寞。有人問她，是否考慮賣掉房子換取生活資金。滝本搖頭稱，搬出去後能去哪裡？租屋太貴，我也不想離開住慣的地方。

日本專家指出，這類長者面臨的困境越來越常見：「名下有房，卻現金匱乏」，被稱為「house rich, cash poor（房富現金貧）」的典型。房子看似資產，卻同時是負擔，因為固定資產稅、修繕費、庭院維護，樣樣都要錢，加上許多房東不願租給單身高齡者，想換小房也不容易。

日媒指出，滝本的長子已經結婚成家，但她從不敢向兒子提起自己的困境，因為孩子也很忙，不想讓他們擔心。而她的家人也以為，她住在大房子裡一定不缺錢，從未意識到母親正在獨自承受生活重壓。

親子間的距離、外界的誤解，以及「不想麻煩別人」的自尊，讓許多老年人的困境悄悄被掩蓋。這些「看不見的貧困」正在日本社會深處逐步發酵。

