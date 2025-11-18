焦點股》國巨*：被動元件報價向上 股價大漲

被動元件報價向上，一哥國巨*股價大漲。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件大廠國巨*（2327）10月底宣布鉭質電容漲價後，台慶科（3357）也在日前法說會表態，因銀價高漲已調高部分電感價格，再加上中國被動元件廠風華高科同樣發出漲價通知，市場預期明年被動元件產品價格將有調漲空間，今日由蜜望實（8043）股價率先攻抵漲停64.9元，而截至10:02分為止，國巨*股價上漲11.5元、暫報238元、漲幅達5.08%，成交量3.1萬張。

臺慶科11月起先針對代理商調漲電感價格10-15%，今年度受到銀價大幅上漲衝擊，積層晶片電感不符成本，獲利大幅下滑，未來針對直接供應產品的客戶，也將視總訂購的產品調整價格，預期最晚明年初積層晶片電感將有全面性調漲空間；無獨有偶，中國被動元件廠風華高科也宣布漲價，不僅電感漲價，連電阻也跟著漲價。市場認為，身為被動元件大廠的國巨*明年將更有機會主導市場價格，產品有望調漲。

觀察三大法人動向，外資昨日買超國巨2778張、投信買超140張、自營商賣超1714張，合計買超1203張，主力則賣超1571張；法人分析，受到銀價大漲，目前被動元件相關產品掀起漲價風，主要因「毛利率下滑」之故，並非進入「供需吃緊」，投資人進場前宜多注意法人動向。

