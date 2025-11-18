捲入艾普斯坦風波 美前財長薩默斯表羞愧 宣布暫停所有公開活動

美國前財政部長薩默斯（Larry Summrs）因與已故「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的私人電郵曝光，引起軒然大波。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國前財政部長薩默斯（Larry Summrs）因與已故「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的私人電郵曝光，引起軒然大波。對此，薩默斯表達深切羞愧，並宣布將暫時退出所有公開活動，但仍會繼續履行教學職責。

綜合媒體報導，生前因提供名人少女性服務惹出風波的艾普斯坦，在監獄內輕生離世後，至今仍繼續帶給美國政壇不小震撼，他的電子郵件、合照或訊息不斷被公開，當中就包含與薩默斯往來郵件。

根據郵件內容顯示，薩默斯在2018至2019年間，已婚的他曾向艾普斯坦尋求關於追求一名女性（他稱為受指導者）的建議。當時艾普斯坦已是定罪的性犯罪者。郵件中，艾普斯坦甚至自稱是薩默斯的「搭檔」，並提供建議。

消息一出，引發外界關注。對此，薩默斯週一（17日）發出聲明表示，他對自己的行為深感羞愧，也意識到這些行為所造成的傷害，他將對自己與艾普斯坦聯繫的錯誤決定承擔全部責任，但仍會繼續履行教學職責。

報導指出，薩默斯目前在哈佛大學任教，同時是OpenAI董事會成員及彭博新聞專欄作家。

麻薩諸塞州參議員、前哈佛法學院教授沃倫（Elizabeth Warren）認為，哈佛應該與薩默斯切斷關係，並指出：「鑑於薩默斯過去與艾普斯坦的關係，他不應被信任與學生接觸。」沃倫還批評薩默斯過去傾向服務富有和有權勢的人，與性犯罪者親近顯示判斷失誤。

