T17、T18解約新壽又有意見 李四川說：先取得輝達投資意向書

台北市副市長李四川說，本周將先取得輝達的投資意向書。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府與新光人壽解除北士科T17、T18地上權的解約金44.34億元，上週三（12）在台北市議會通過備查，市府原希望上週就能完成與新壽簽訂土地終止合約協議。不過，新壽董事會對協議文字以及交款程序有些意見，台北市副市長李四川今（18）受訪表示，新壽要確認土地是給輝達才願意合意解約，市府本週要先取得輝達的投資意向書。

李四川表示，新壽要求這塊土地是給輝達，他們才願意合意解約；如果沒有給輝達，必須要再還給他們。但市府不可能接受現在土地給輝達，那往後假設輝達用了幾年以後，還必須要再把土地還給新壽。

請繼續往下閱讀...

李四川說明，要跟輝達簽訂專案設定地上權合約，輝達必須先要有投資計畫書，經市府審定後才能簽約，所以現階段要先取得輝達的意向書，希望新壽能夠儘速的跟市府簽解約的協議書。

他表示，市府這週約了輝達的全球不動產副總裁，來拜訪市長的同時，也會帶來投資的意向書。市府再把輝達的投資意向書給新壽，新壽董事會如果同意了，大概就會簽解約合約書。

至於輝達的副總裁是否為蔣萬安之前在美國的舊識，蔣萬安表示，過去這段期間跟輝達美國總部的溝通、聯繫，多了很多輝達老朋友。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法